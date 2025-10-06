У котів особлива мова тіла, і якщо ви уважно спостерігатимете та слухатимете, ви багато дізнаєтеся про їхній настрій, емоції та бажання

Коли вдома панує тиша, а кіт раптом починає нявкати – це може бути не просто нічна дражливість, а форма спілкування. Daily Paws розповідає, чому кіт так любить нявкати по ночах.

Чому кіт нявкає вночі?

У котів особлива мова тіла, і якщо ви уважно спостерігатимете та слухатимете, ви багато дізнаєтеся про їхній настрій, емоції та бажання. Леслі Сінн, спеціалістка з поведінки тварин каже, що кіт нявкає вночі тому, що ви йому потрібні.

«Коти нявкають з різних причин, але в основному вони шукають уваги, їжі або гри від своїх господарів. Вони також роблять це, якщо засмучені, розгублені або якось інакше стурбовані», – розповідає вона.

Подумайте про те, як деякі люди нервово розмовляють, коли чимось засмучені. Коти теж можуть це робити, і вони дуже сподіваються, що ви їх зрозумієте. Але якщо це нова поведінка для вашого кота, особливо дорослого, краще відвести його до ветеринара, щоб виключити будь-які основні медичні проблеми.

Також кота може збити з пантелику розширення вашої родини, наприклад, поява малюка або нового домашнього улюбленця. Через це кіт може бути більш схильним до нявкання вночі, намагаючись зрозуміти, що відбувається.