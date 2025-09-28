Причини такої зміни поведінки можуть бути різними

Коли ваш улюбленець, який раніше охоче влаштовувався на ваших колінах, раптом перестає це робити – це може бути сигналом про щось важливе. Причини такої зміни поведінки можуть бути різними. Onet розповідає, чому так відбувається.

Чому кіт перестав сидіти у вас на колінах?

Проблеми зі здоров’ям

Якщо ваш улюбленець раптово перестає сидіти у вас на колінах, хоча раніше любив там лежати, перше, що вам слід зробити, це відвідати ветеринара. Зміна звичок може бути першою ознакою того, що зі здоров’ям вашого кота щось не так. На цьому етапі варто звернути увагу й на інші тривожні знаки. Можливо, ваш кіт втратив апетит або почав частіше ховатися в важкодоступних місцях квартири? Усі ці симптоми свідчать про дискомфорт.

Стрес

Коти дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі. Перестановка меблів, присутність нових людей чи тварин, незнайомі запахи в будинку – все це може вплинути на їхнє відчуття безпеки.

Зміна в розпорядку дня вашого улюбленця також може бути для нього тривожною. Якщо ви останнім часом були більш зайняті, ваш кіт це точно помітив. Коти гостро відчувають емоції своїх господарів і можуть реагувати дистанційно, не стільки через образу, скільки через обережність. Іноді достатньо лише кількох днів зміни поведінки господаря, щоб кіт відчув себе невпевнено.

Зміна звичок

З віком у котів змінюються їхні потреби у фізичному контакті з людьми. Старші коти часто стають більш вибірковими щодо місць відпочинку. Вони віддають перевагу стабільним та м’яким поверхням, а близькість може бути менш комфортною. Це не означає, що вони перестали любити своїх господарів – просто їхній спосіб вираження прихильності змінився.

Іноді кіт може перестати сидіти у вас на колінах, бо його впевненість зросла, і він більше не відчуває потреби в такій близькості. Натомість він воліє сидіти поруч зі своїм господарем, спати на ліжку поруч або сидіти на настінній полиці та спостерігати – це також форми близькості, хоча й більш витончені.