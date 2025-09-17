Одна з найочевидніших причин, чому ваш кіт може торкатися вашого обличчя лапою – це прояв прихильності

Іноді кіт робить щось несподіване – наприклад, ніжно торкається вашого рота лапою. Це може здаватися дивним, але за такою поведінкою часто приховані цілком логічні мотиви. Catster розповідає, чому кіт так робить.

Прояв прихильності.

Одна з найочевидніших причин, чому ваш кіт може торкатися вашого обличчя лапою – це прояв прихильності. Наші коти не дуже цінують особистий простір. І коли вони це роблять, то можуть покласти лапи на ваше обличчя, рот або будь-яке інше місце, куди їм захочеться.

Увага.

Якщо ви не приділяєте своєму коту достатньо уваги, він може покласти лапу вам на рот. Зрештою, можливо, вам потрібно бути тихими та звернути увагу на його потреби.

Комунікація.

Коти завжди намагаються спілкувати з нами різними способами. Якщо кіт кладе лапу вам на рот, можливо, він просто намагається щось вам сказати. Обов’язково звертайте увагу на інші тілесні сигнали та спробуйте зрозуміти приховане повідомлення.

Грайливість.

Ваш кіт може іноді трохи грайливо ставитися до вас. Він може заповзти до вас та покласти лапу вам на рот, щоб спонукати погратися. Якщо так, ви можете помітити й іншу мову тіла, таку як виляння хвостом, розширення очей та напруження тіла.

Довіра.

Якщо ваш кіт кладе лапу вам на рот, це, очевидно, дуже інтимна дія. Деякі люди стверджують, що таким чином ваш кіт демонструє, наскільки він вам довіряє. Зрештою, кіт не залізе до незнайомця і не стане торкатися його обличчя. Тож ви можете зробити висновок, що кіт просто обожнює вас та довіряє.

Комфорт.

Ваш кіт може притулитися до ваших грудей, торкаючись лапою вашого рота. Це може бути загальною ознакою комфорту, особливо якщо це супроводжується іншими діями, такими як муркотіння.