Одні улюбленці можуть годинами спостерігати за рухом картинки, а інші навіть намагаються ловити об’єкти лапами

Багато господарів помічали, що їхні коти із цікавістю стежать за екраном телевізора. Одні улюбленці можуть годинами спостерігати за рухом картинки, а інші навіть намагаються ловити об’єкти лапами. PetsRedar розповідає, що вони насправді там бачать.

Чому ваш кіт дивиться телевізор?

Ветеринарна хірургиня Ребекка Макміллан розповідає, що коти добре фокусуються на швидких рухах. Їхній зір розвинений таким чином, щоб допомогти під час полювання. Оскільки на телевізорі багато руху, він, ймовірно, приверне увагу вашого улюбленця, особливо якщо нагадує йому про здобич.

Однак вона пояснює, що їхній зір на великій відстані не дуже добрий. Саме тому вони можуть сідати поближче до екрана.

«Хоча більшість котів воліли б гратися на вулиці або полювати, телебачення може запропонувати тимчасове полегшення тим котам, які мають обмежені для цього можливості. Воно може стимулювати домашніх тварин, які не мають доступу до вікна, щоб спостерігати за світом навколо», – зазначає Ребекка.

Чи можна коту дивитися телевізор?

«Не існує великої кількості досліджень щодо впливу перегляду телевізора на котів, але, швидше за все, це не шкодить, якщо вони не роблять це надмірно. Немає жодних ознак того, що періодичний перегляд телевізора може зашкодити зору або здоров'ю вашого кота», – розповідає докторка Макміллан.

Телевізор для котів може бути чудовим способом додаткової розумової стимуляції. Просто не забувайте регулярно гратися з ними, використовуючи інтерактивні іграшки.

«Майте на увазі, що деякі коти можуть захопитися і подряпати ваш телевізор або випадково перекинути його, тому завжди дбайте про безпеку вашого улюбленця (і телевізора!)», – додає вона.