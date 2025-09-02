Кожна кішка має свій власний унікальний відбиток, як у людей, але це не пальці

Коти не просто милі пухнастики – за їхньою поведінкою ховається безліч дивовижних фактів, в які часом складно повірити. Purina розповідає про незвичні факти, які вас здивують.

Найдавніша домашня кішка існувала 9500 років тому

У 2004 році французькі археологи виявили на Кіпрі котячу могилу, якій 9500 років. Це робить її найдавнішою з відомих домашніх кішок, і вона передує єгипетському мистецтву про котів більш ніж на 4000 років.

Коти проводять 70% свого життя уві сні

За даними Veterinary Hub, коти насправді проводять 70% свого життя уві сні, що становить близько 13-16 годин на добу.

На Алясці кіт був мером міста протягом 20 років

Рудий кіт Стаббс був мером міста Талкітна протягом 20 років. Він виграв кілька виборів, і хоча не мав жодної законодавчої влади, його обожнювали місцеві жителі.

Найдовший кіт в історії – 123 сантиметрів

Найдовшим котом у світі був мейн-кун Стьюї, довжина якого становила цілих 123 сантиметри. А рекорд найвищого кота належав Арктуру, зріст якого сягав 50 сантиметрів.

У 1963 році кіт відправився в космос

18 жовтня 1963 році кішка Фелісетт, яка також відома як «Астрокішка», стала першою і єдиною кішкою, яка побувала в космосі.

Домашні коти мають 95,6% спільного генетичного складу з тиграми

Дослідження показало, що маленькі домашні коти мають 95,6% генетичного складу з тиграми. Вони також мають багато спільних рис поведінки, таких як мічення запахом, переслідування здобичі та напад.

Найстарішому коту у світі було 38 років

Найстарішому коту, який коли-небудь жив, було 38 років і 3 дні, коли він помер. Крем Пафф, який народився 3 серпня 1967 року, прожив до 6 серпня 2005 року, а його господар Джейк Перрі був власником попереднього найстарішого кота-рекордсмена, дідуся Рекса Аллена, який помер у віці 34 років.

Рекорд найгучнішого муркотіння – 67,8 дБ

Мерлін, кіт із Торкі, є рекордсменом із найгучнішого муркотіння серед домашніх котів. Його муркотіння становить 67,8 дБ, а більшість котів муркочуть із гучністю близько 25 дБ.

Коти виставляють свою домінантну лапку вперед

Деякі коти можуть мати домінантну передню лапу. Навіть було проведено кілька досліджень, які показали, що самки віддають перевагу правій лапі, а самці – лівій.

Унікальний відбиток носа

Кожна кішка має свій власний унікальний відбиток, як у людей, але це не пальці. Котячий ніс складається з унікального візерунка гребенів, які дуже схожі на окремі гребені людського пальця.