Щоб навчання було успішним, важливо розуміти, що працює, а що ні

Коти – розумні та здатні навчатися, хоча іноді це потребує більше терпіння та уваги, ніж тренування собак. Щоб навчання було успішним, важливо розуміти, що працює, а що ні. Catster розповідає, як правильно навчити кота виконувати команди.

Корисні поради та хитрощі для успішного навчання

Дресирування котів – це дуже важка праця, але зазвичай цей процес вартий зусиль. Однак завжди гарною ідеєю буде проконсультуватися з професійним дресирувальником, перш ніж розпочинати будь-які тренування з вашою кішкою, щоб отримати експертні поради. Також найкраще починати дресирування, коли кіт ще маленький і все ще вивчає, як влаштований навколишній світ.

Майте терпіння

Працюючи з котом важливо бути терплячим, щоб навчити його нових навичок. Будьте готові до того, що вашому коту знадобиться більше часу, щоб вивчити новий трюк чи навичку, ніж ви думаєте.

Почніть із занять, які коти природно люблять робити

Зробіть дресирування легшим для себе та вашої кішки, почавши з діяльності, до якої у неї вже є природна схильність. Наприклад, якщо вашій кішці подобається тягнутися лапами до предметів, вона є гарним кандидатом для навчання «дай п’ять». Якщо вашій кішці подобається ганятися за іграшками, вона може чудово навчитися грати в апорт. Після того, як ви пройдете базове дресирування, ви можете перейти до інших видів діяльності, до яких ваша кішка може не мати природної схильності.

Використовуйте ласощі

Нагородження вашого кота ласощами за досягнення мети дресирування – це ефективний спосіб позитивно підкріпити поведінку, щоб він хотів продовжувати виконувати трюк або дію, які ви його навчаєте. Щоразу, коли ваш кіт виконує вказівки та робить щось, що ви хочете, щоб він зробив під час дресирування, дайте йому ласощі. Продовжуйте цей процес щоразу, коли тренуєте свого кота. Будь-які ласощі, які ви використовуєте під час дресирування, слід використовувати лише в цей період. Використовуйте різноманітність у кількості або розмірах ласощів, щоб відзначити, коли ваш кіт зробив щось особливо добре.

Пам’ятайте, що ваш кіт повинен отримувати максимум 10% свого раціону у вигляді ласощів, тому вибирайте низькокалорійні ласощі та використовуйте їх з розумом.