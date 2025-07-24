Відповідальним власникам потрібно знати, як допомогти домашнім тваринам пережити стрес під час нічних атак

Під час вибухів чи повітряних тривог домашні тварини часто лякаються та можуть реагувати неадекватно через стрес. Відповідальним власникам потрібно знати, як допомогти домашнім тваринам пережити стрес під час нічних атак.

Що відбувається з тваринами під час обстрілів?

Коли тварина перебуває в стресовій ситуації, наприклад, чує гучний постріл, то через якусь кількість повторень вона почне боятися та переживати серйозний стрес. У такому стані тварини починають тремтіти, скавуліти або навіть відмовлятися від води та їжі. Подібна поведінка може призвести до серйозних наслідків, тому важливо слідкувати, щоб тварина пила.

Як допомогти тварині?

Насамперед – залишайтеся спокійними, не кричіть та не метушіться. Тварини можуть легко зчитувати ваші емоції, і через вас можуть ще більше стресувати. Зоопсихолог Сергій Тинина пояснює, що чим тихіше емоційний стан, тим більше це заспокоює тварину. Також не варто кричати ні на тварину, ні на інших людей довкола. Таким чином ви не заспокоїте улюбленця.

Щоб тварина могла легше переносити години в укритті, намагайтеся створити для неї комфортні умови. А якщо тварина шукає собі місце, де сховатися – не зупиняйте її, а будьте поруч.

Важливо пам’ятати, що кожна тварина реагуватиме на стрес по-різному. Деяким тваринам може допомогти повільне погладжування з м’яким тиском, щоб вони трохи зупинилися, як під час масажу, зняли стрес. А деяким тваринам допомагає, якщо на них одягнути щось, що трохи тисне, хвилин на 15-20, щоб ваш улюбленець міг трохи сповільнитися та відчути своє тіло.

У стресових ситуаціях тварина може діяти рефлекторно, тому може травмувати як себе, так і господаря. Також стрес може спровокувати різні захворювання, розповідає ветеринарний лікар Іван Васильєв. Іноді ветеринарний лікар може призначити для вашої тварини заспокійливі препарати, щоб під час повітряних тривог улюбленець міг почуватися спокійнішим.

«Є нашийники, є таблетки, суспензії, навіть зараз є у вигляді фумігатора. Комусь він підходить, комусь не підходить. Комусь потрібно інші препарати, щоб дуже швидко знизити активність нервової системи до норми», – говорить ветлікар.

Варто пам’ятати, що будь-яке лікування повинно бути призначено ветеринарним лікарем. Не варто займатися самолікуванням, адже неправильно підібране заспокійливе може погіршити стан вашого улюбленця.

За матеріалами «Суспільне» та КП ММР «Центру захисту тварин»