Без примусу і стресу: як привчити котика чи песика до переноски
Навіть якщо ваш улюбленець рідко залишає дім, переноска обов’язково стане в пригоді: для поїздок до ветеринара, подорожей або навіть у разі евакуації. Привчання до неї – це прояв турботи про комфорт та безпеку вашої тваринки. Ukr.Media розповідає, як привчити улюбленця до переноски.
Чому привчання до переноски – це важливо?
Для тварини, яка не знайома з переноскою, будь-яка поїздка – стрес. Невідомий простір, нові звуки та запахи можуть злякати. Привчена заздалегідь тварина сприймає переноску як знайоме та безпечне місце, а отже і хвилюватися буде значно менше.
Як привчити до переноски: етап за етапом
- Знайомство без примусу. Спочатку поставте переноску у звичному місці, де тварина буває щодня. Нехай вона просто стоїть відчинена, стане частиною інтер’єру.
- Створіть позитивні асоціації. Всередину переноски покладіть щось знайоме: плед із запахом тварини, улюблену іграшку, улюблені ласощі. Спочатку тварина може лише зазирати туди чи нюхати. Не варто поспішати, це нормальний етап. Ви можете навіть годувати улюбленці біля, а потім у самій переносці.
- Ігри та заохочення. Ви можете запрошувати тварину до переноски через гру або за допомогою ласощів. Ніколи не штовхайте та не зачиняйте дверцята одразу. Поступово заохочуйте за кожну спробу зайти всередину – лагідно погладьте, дайте смаколик.
- Звикання до закритого простору. Коли тварина почне заходити у переноску спокійно, ви можете ненадовго закривати дверцята – буквально на кілька секунд, потім одразу відкрийте та похваліть. Поступово потрібно збільшувати час.
- Невеликі прогулянки. Починайте з прогулянок квартирою, просто піднявши переноску з твариною всередині. Спостерігайте, як реагує ваш улюбленець. Якщо вас спокійно, ви можете вирушити на коротку прогулянку на вулицю чи поїхати в машині навколо будинку. Потрібно поступово збільшувати час перебування в переносці.
Що робити, якщо улюбленець боїться?
Для дорослих або наляканих тварин адаптація займе більше часу. Дійте повільно, без примусу. Якщо тварина категорично не хоче підходити – можна скористатися феромонними спреями, але головне – дати тварині час та підтримку. У справді складних випадках варто звернутися до поведінкового спеціаліста.
Найпоширеніші помилки
- Не ховайте переноску далеко у шафу – вона має бути знайомою тварині.
- Не садіть тварину у переноску лише для походу до ветеринара.
- Не карайте та не кричіть. якщо улюбленець боїться або протестує.
- Не поспішайте, адже деяким тваринам потрібно більше часу на звикання.
Навіть після успішного привчання не потрібно забирати переноску – іноді залишайте там смаколики, робіть із неї комфортне місце.