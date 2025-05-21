Налякане, засмучене, хоче уваги: чому цуценя плаче в клітці
Існує багато причин, чому ваш улюбленець може плакати у своїй клітці
Цуценяті потрібна увага та нагляд, тому його не можна залишати самого надовго. Проте якщо вам потрібно ненадовго відійти, клітка допомагає створити для цуценяти безпечний простір, де воно зможе відпочити. Проте на початку навіть коротке перебування у клітці часто викликає стрес. PetMD пояснює основні причини, чому улюбленець плаче, коли залишається у клітці.
Чому цуценя плаче у клітці?
Існує багато причин, чому ваш улюбленець може плакати у своїй клітці, зокрема:
- Він наляканий. Цуценя, яке не бачило ніколи клітку, може плакати, бо йому страшно знаходитись в незнайомому місці. Також воно може бути наляканим через те, що не може звідти вийти, і що його рухи обмежені.
- Він сумує за своїми товаришами. Цуценя, якого щойно принесли додому і залишили в клітці на ніч, може плакати, тому що воно тепер самотнє і сумує за компанією.
- Він засмучений. Цуценя, поміщене в клітку, коли його господарі пішли у справах, може бути засмучене тим, що залишилося вдома на самоті.
- Він хоче уваги. Цуценя, яке знаходиться в клітці, коли інші члени сім'ї вдома і пересуваються, може бути розчароване тим, що не може взаємодіяти з ними. Він може кликати членів сім'ї, щоб ті випустили його з клітки.
- Йому потрібно попісяти. Цуценя, яке тривалий час перебувало в клітці, може гавкати, плакати або скиглити, коли йому потрібно в туалет.
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