Існує багато причин, чому ваш улюбленець може плакати у своїй клітці

Цуценяті потрібна увага та нагляд, тому його не можна залишати самого надовго. Проте якщо вам потрібно ненадовго відійти, клітка допомагає створити для цуценяти безпечний простір, де воно зможе відпочити. Проте на початку навіть коротке перебування у клітці часто викликає стрес. PetMD пояснює основні причини, чому улюбленець плаче, коли залишається у клітці.

Чому цуценя плаче у клітці?

Існує багато причин, чому ваш улюбленець може плакати у своїй клітці, зокрема: