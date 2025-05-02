Часто власники собак вважають, що кістки допомагають очищувати зуби, проте це неправда

Уявлення про собаку з кісткою в зубах досі залишається одним із найпоширеніших стереотипів. Проте чи це хороша ідея – давати улюбленцеві кістки? My Dog розповідає, чи можна давати собака кістки та чим це небезпечно.

Чи можна давати собаці гризти кістки?

Давати кістки чотирилапому – погана ідея, адже цим ви можете завдати серйозної шкоди його здоров’ю та навіть життю.

Собака коли жує кістки то подрібнює їх на крихітні шматочки, гострі як бритва. Вони можуть розрізати вашому чотирилапому рот та стравохід.

У вас може скластись враження, що, даючи собаці кістку, ви вибираєте лише ту, яка є досить гнучкою (чи повнотілою) й тому не повинна йому завдати шкоди. Проте, на жаль, це може бути ілюзією, тому що кістки, які навіть піддалися термічній обробці, можуть бути досить твердими, щоб пошкодити зуби.

Також варто врахувати, що варене, запечене або смажене м’ясо птиці, свинячі або яловичі кістки для собаки не засвоюються повністю. Деякі з них залишаються в травній системі, утворюючи маси, які, своєю чергою, можуть викликати кишкову непрохідність.

Міф про користь для зубів

Часто власники собак вважають, що кістки допомагають очищувати зуби, проте це неправда. Кістки занадто тверді, щоб допомогти видалити наліт, тому зуб не може проникнути в кістку, що необхідно для самоочищення. Якщо зуб може «зануритися» в якийсь продукт, його стінки можуть тертися об нього, і таким чином бактеріальний наліт стирається. Кістка навпаки, занадто тверда і трісне під тиском щелепи або, що ще гірше, трісне зуб у чотирилапого.

Фахівці ветеринарної стоматології наголошують, що собачі кістки є частою причиною тріщин, переломів та інших пошкоджень зубів у тварин. Вони також вказують на те, що догляд за ротовою порожниною тварини вимагає, перш за все:

Щоденне чищення зубів (спеціальна зубна паста, яку можна знайти в зоомагазинах або ветеринарних клініках). Спеціальні стоматологічні снеки (вони мають правильну структуру та інгредієнти, які були поєднані для догляду за зубами собаки). Правильне харчування (включаючи сухий корм, який сприяє очищенню зубів від нальоту). Спеціальні іграшки для гризіння (деякі з них були створені для зубів наших домашніх тварин). Регулярні візити до ветеринара, який також повинен перевіряти ротову порожнину собаки кожні пів року.

Кістки – не джерело поживних речовин

У кістках ми справді знаходимо важливі для собак мінерали, такі як кальцій і фосфор, але спосіб їх доставлення залишає бажати кращого.

Харчування собаки повинне базуватися на повноцінних кормах, вони забезпечують собаку потрібними поживними речовинами в правильних пропорціях. Що стосується кальцію та фосфору, багато сухих кормів включають кісткове борошно, яке є прекрасним їх джерелом.