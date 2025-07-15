Собака може тремтіти від холоду навіть у приміщенні, тому щоб зрозуміти в чому причина потрібно перевірити її температуру

Тремтіння у собаки часто сприймається як ознака холоду – і справді, дрібні або короткошерсті породи можуть тремтіти, навіть коли на вулиці не так холодно. Проте причини тремтіння можуть бути різними. Ukr.Media розповідає, чому собака може трястися.

Чому собака може тремтіти?

Собака може тремтіти від холоду навіть у приміщенні, тому, щоб зрозуміти, в чому причина, потрібно перевірити його температуру: чи холодні на дотик вуха, лапи, ніс. Тремтіти собака може і через низький вміст жиру або через вік – літні собаки або цуценята можуть тремтіти через погану терморегуляцію.

Якщо ви підозрюєте, що собаці холодно, її потрібно обов’язково зігріти – закутати в ковдру, підкласти теплу (не гарячу) грілку. Якщо тремтіння швидко припинилося, а улюбленець виглядає бадьорим, це ймовірно, був озноб. Якщо тремтіння триває та посилюється попри зігрівання або собака виглядає мляво – причина в іншому.

Одна з можливих причин – отруєння. Ваш улюбленець міг підібрати щось на вулиці, з’їсти зіпсований корм або навіть отруту для гризунів. Окрім цього, тремтіння може вказувати на гостру травму, яка може бути непомітною. А оскільки тварина не може сказати, що їй болить, тремтіння – одна з небагатьох видимих ознак, що натякає на страждання.

Тремтіння може часто супроводжуватися й іншими симптомами: слинотеча, блювота, діарея, млявість, порушення координації, судоми, прискорене дихання або серцебиття.

Сильне емоційне перезбудження чи стрес також можуть бути винуватцями. Собака може тремтіти від страху (гучні звуки, феєрверки, візит до ветеринара), від надмірного збудження (довгоочікувана прогулянка, зустріч господаря) або від тривоги розлуки. Але якщо стресова ситуація минула, а тремтіння не припинилось – це ненормально, і вам потрібно звернутися до ветеринара. Ознаками стресу також може бути прискорене дихання, надмірне облизування губ або носа, позіхання, відведення погляду (китове око), підібраний хвіст, притиснуті вуха та напружене тіло.

Системні захворювання також можуть сприяти тремтінню. Наприклад, гіпоглікемія та гіпотиреоз можуть викликати тремтіння як один із симптомів.

У будь-якому випадку, якщо тремтіння вашого улюбленця супроводжується іншими тривожними ознаками або якщо стан собаки явно погіршується – варто негайно звернутися до ветеринара.