У спекотну пору року собаки можуть перегріватися так само як і люди

У спекотну пору року собаки можуть перегріватися так само як і люди, тому що їхня здатність потіти набагато обмеженіша. Purina розповідає, як допомогти своєму улюбленцю залишатися в комфорті та безпеці у спеку.

Як охолодити собаку?

Підтримуйте водний баланс

Переконайтеся, що ваш улюбленець п’є достатньо води, щоб не зневоднитися. Також потрібно переконатися, що у вашому домі завжди свіжа та чиста вода в кількох мисках.

Запропонуйте ласощі з льодом

Ви можете додавати кубики льоду в миску з водою, щоб вона була прохолодна, але робити це потрібно обережно та стежити, щоб собака пив воду обережно. Ви також можете купити льодяники спеціально для собак, якими він може смачно перекусити. Але ніколи не давайте своєму вихованцеві людські льодяники та морозиво.

Використовуйте охолоджувальні килимки

Такі килимки можуть бути корисним способом зберегти прохолоду вашого собаки, особливо в спекотні дні. Якщо ваш пес не любить охолоджувальні килимки, ви можете використати морозильні блоки, підкладки або заморожені пляшки з водою – просто загорніть їх у ковдру та покладіть у ліжко вашої собаки. Але майте на увазі, що з часом їх потрібно змінювати, адже лід буде поступово танути.

Залишайтеся в тіні

Намагайтесь прогулюватися з вашим улюбленцем в тіні, якомога далі від прямих сонячних променів, щоб ваша собака не перегрілась.

Використовуйте вентилятор

Вентилятор може бути чудовим способом забезпечити циркуляцію повітря та допомогти вашому собаці охолонути. Візьміть вентилятор і поставте його біля ліжка вашої собаки. Важливо не залишати собаку без нагляду з увімкненим вентилятором, адже це може бути для них стресом.