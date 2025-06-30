Собаки пітніють, але не так, як люди

Оскільки влітку температура невпинно росте, важливо підтримувати прохолоду для себе та ваших улюбленців. Люди пітніють, щоб охолонути, але чи пітніють собаки? The Spruce Pets пояснює, як охолоджуються наші чотирилапі друзі.

Чи пітніють собаки?

Собаки пітніють, але не так, як люди. Хоча потові залози призначені для охолодження у людей, виділення тепла у собак відбувається не так само. У собак є деякі потові залози, але їх набагато менше, ніж у людей, а їхня шкіра вкрита шерстю, тому це мінімізує кількість охолодження, яке може забезпечити піт.

Дві залози, в яких собаки можуть виробляти піт – це мерокринові та апокринні залози. Мерокринові залози розташовані на подушечках лап вашого собаки. Коли вашому собаці стає занадто тепло, вони починають виділяти піт. Апокринні залози використовуються як форма соціальної взаємодії. Хоча технічно вони є потовими залозами, вони не виробляють піт. Вони розташовані по всьому тілу та виділяють феромони, які наші домашні улюбленці використовують для ідентифікації один одного. Замість того, щоб використовувати їх для охолодження, ваш собака заводить друзів.

Як собаки насправді охолоджуються?

Оскільки потовиділення не є основним джерелом регулювання температури тіла та охолодження у собаки, що ж тоді є основним? Дихання – це основний метод, тоді як розширення судин – другий за важливістю у збереженні собакою температури.

Дихання може бути помірним або швидким з відкритим ротом, яке зазвичай поєднується з висуненням язика. Коли собаки швидко дихають, вони обмінюють гаряче повітря з легень на прохолодне зовнішнє повітря, що прискорює випаровування води з язика, рота та верхніх дихальних шляхів. Коли ця вода випаровується, це допомагає регулювати температуру тіла, що й призводить до охолодження.

Також, коли вашому собаці стає спекотно, розширення судин допомагає йому охолонути. Його кровоносні судини, переважно в морді та вухах, розширюються та приносять теплу кров безпосередньо до поверхні шкіри, дозволяючи їй охолонути, перш ніж повернутися назад до серця.