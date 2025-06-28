Хоча прямого еквівалента котячої м’яти немає, аніс – це рослина з сильним ароматом, яка може стимулювати деяких собак.

Для котів існує котяча м’ята, яка може викликати у них ейфорію або розслабленість. Проте власники собак часто ставлять собі питання, чи існує подібна речовина для собак. Хоча прямого еквівалента котячої м’яти немає, аніс – це рослина з сильним ароматом, яка може стимулювати деяких собак. Ви можете використовувати аніс для дресирування собак, що працюють за запахом, як натуральний засіб або як стимулювальні ласощі. The Spruce Pets розповідає детальніше, що таке аніс та як його використовувати.

Що таке аніс?

Аніс – це насіння рослини Pimpinella anisum, спорідненої з кмином, кропом та фенхелем. Ця спеція, яку використовують у багатьох стравах та напоях, має солодкий трав'яний аромат і смак, що нагадує лакрицю.

Аніс використовують в дресируванні робочих собак разом з іншими ароматами, такими як гвоздика. Ці сильні аромати дуже відрізняються один від одного, що дозволяє дресирувальникам навчити собак слідувати стежками та шукати певні речі. Аніс можна використовувати мелений або цілий, але він також доступний у формі ефірної олії.

Як аніс впливає на собак?

Аніс має сильний та унікальний аромат, який собаки легко розпізнають завдяки їхній розвиненій нюховій системі. На деяких собак він має стимулювальний ефект, який може зробити їх грайливими та навіть гіперактивними. Котяча м’ята викликає грайливість у деяких котів, інших вона заспокоює та робить сонними. На відміну від неї, аніс зазвичай викликає збудження та гіперактивність, а не сонливість.

Проте вплив анісу різниться від собаки до собаки. Деяким собакам може навіть не подобатися аромат. Однак багато собак дуже збуджуються та мотивуються працювати або гратися, відчувши запах анісу. Ефект може тривати кілька годин, і собака може здаватися сонною після сплеску енергії.

Як безпечно використовувати аніс?

Аніс потрібно використовувати помірно. Для ефекту потрібна лише невелика кількість, адже занадто багато анісу може бути шкідливим і призвести до блювоти та діареї. Найкраще починати з якомога меншої кількості, щоб побачити, як це вплине на вашу собаку.

Перед цим потрібно підготуватися до сплеску енергії у вашого улюбленця. Плануйте ігри або тренування протягом години-двох після того, як ваш собака скуштує аніс.

Існують різні формати, як можна дати аніс вашому собаці:

Цілий або мелений. Подрібнення насіння може допомогти вивільнити аромат, і потрібно лише кілька насінин. Ви можете наповнити іграшку для собаки невеликою кількістю меленого або цілого анісу та дати її своєму собаці для гри. Або посипати дрібкою меленого анісу їжу або ласощі для особливого аромату та посилення смаку. Ефірна олія. Ефірна олія дуже концентрована, і її не слід наносити безпосередньо на шкіру або ковтати в повному обсязі. Спробуйте капнути краплю на іграшку для собаки та запропонувати її улюбленцю. Ви можете капнути краплю на нашийник, шлейку або підстилку вашого собаки, щоб відчути аромат.

Також важливо поговорити зі своїм ветеринаром, якщо ви не впевнені, скільки потрібно використовувати анісу та як правильно це зробити.