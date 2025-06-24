Ми всі знаємо, що собаки можуть відчути запах ласощів або вашої вечері з куркою, за кілометр

Нюх собаки завжди вражає точністю, адже не просто так вони стають військовими собаками до помічниками хворих людей. The Spruce Pets розповідає кілька дивовижних фактів про нюх собак.

Вони можуть відчувати людські емоції

Ми всі знаємо, що собаки можуть відчути запах ласощів за кілометр, але дослідження показують, що собачий нюх може вловлювати набагато більше, ніж запах їжі.

Собачий ніс також може відчувати страх або навіть смуток, оскільки наші чотирилапі побратими можуть вловлювати запах адреналіну. Прискорене серцебиття і приплив крові посилають на поверхню нашої шкіри особливі хімічні речовини, які собака може відчути майже одразу.

Саме тому на собаку часто покладаються як на службову тварину або тварину емоційної підтримки, адже їх можна навчити «винюхувати» напади тривоги або інші реакції у людини.

Ваш собака думає, що від вас пахне

Хоча більшість людей регулярно приймають душ і намагаються приховати природні запахи тіла за допомогою дезодорантів і парфумів, від собаки неможливо приховати ваш унікальний запах. Саме тому багато собак зустрічають вас (або, що ще більш незручно, ваших друзів чи родичів), притуливши ніс безпосередньо до пахової області, яка багата на апокринові потові залози, що виробляють феромони, які передають важливу соціальну інформацію вашому собаці.

Чому собаки обнюхують один одного

Може виникнути незручна ситуація, коли ви вигулюєте собаку, а він зупиняється, щоб обнюхати геніталії або задню частину тіла іншого собаки. Але для вашого собаки це цілком прийнятно. Коли собаки обнюхують один одного, вони дізнаються важливі деталі про свого нового друга, адже собачий нюх може визначити інформацію від того, що востаннє їв їхній новий собачий компаньйон, до того, скільки йому років.

І коли собаки «мітять» по всій околиці, вони насправді спілкуються з іншими собаками. Тож обнюхування дерев – це насправді спосіб собаки дізнатися щось про сусідів.

Ніздрі собаки – складний механізм

Ми розуміємо, що собаки мають сильніший нюх, ніж люди, оскільки їхні носи побудовані по-іншому. Але собаки також мають інші способи дихання, ніж ми. Наприклад, кожна ніздря собаки містить окремі отвори для вдиху та видиху, і вони також працюють незалежно – це означає, що вони можуть вловлювати безліч запахів, які надходять з різних напрямів.

Крім того, люди не схильні ходити, притуливши ніс до землі, а собаки ретельно досліджують кожен запах, з яким стикаються, за допомогою численних обнюхувань.