Вік вашого собаки відіграє велику роль у його потребах у прогулянках.

Регулярні прогулянки – важлива частина здорового розвитку собаки. Вони не лише допомагають задовольнити фізичні потреби, а й позитивно впливають на психічне здоров’я. Pet MD розповідає, як часто потрібно вигулювати собаку та що потрібно враховувати власнику під час прогулянок.

На що варто звернути увагу?

Порода собаки

Різні породи мають різні потреби у фізичних навантаженнях. Пастуші породи, такі як коллі або австралійські вівчарки, можуть мати більші потреби у фізичних навантаженнях, ніж йоркширські тер'єри та чихуахуа.

Але порода – це ще не все – індивідуальні переваги також вступають у гру. Наприклад, деякі басет-гаунди можуть бути природженими спортсменами, тоді як інші воліють сидіти на дивані. А собакам, які перебувають у стресовому стані, переживають розлуку з господарем або мають деструктивний характер, корисно проводити більше часу на свіжому повітрі.

З обережністю слід вигулювати собак брахіцефальних порід. Ці собаки легше перегріваються, і власники повинні бути пильними, щоб не допустити ознак теплового удару під час прогулянки з ними.

Вік

Вік вашого собаки відіграє велику роль у його потребах у прогулянках. Молоді собаки мають більше енергії і, як правило, потребують більше фізичних навантажень, ніж собаки середнього (5-8 років) і старшого віку (9 років і старше). Але знову ж таки, у цього правила завжди є винятки.

Майте на увазі, що собаки середнього і старшого віку можуть мати артрит, м'язову атрофію або інші захворювання, такі як гіпотиреоз або діабет, які знижують їх витривалість. Психічно вони можуть прагнути йти, але фізично вони можуть бути не в змозі просто йти.

Важливо звертати увагу на ознаки того, що ваш собака втомлюється на прогулянці, і не виводити його за межі фізичних можливостей.

Толерантність вашого собаки до фізичних навантажень

Потрібно враховувати стан здоров’я вашого собаки, коли ви визначаєте, як часто його вигулювати. Більшість собак можуть витримувати щоденну 20-30 хвилинну прогулянку, якщо мають гарне здоров’я. А собаки з відмінним фізичним здоров’ям можуть витримувати прогулянки до двох годин або навіть ходити в походи на кілька годин. Але собакам з надмірною вагою або ожирінням може бути важко гуляти 10 хвилин, не роблячи численних перерв і не задихаючись від навантажень.

Виводячи собаку на прогулянку, стежте за рівнем його енергії. Якщо він починає сповільнюватися приблизно на 25-30 хвилині прогулянки, це може означати, що він втомився. Замість того, щоб нетерпляче крокувати вперед, він може почати більше задихатися та цікавитися навколишнім середовищем (більше роздивлятися і обнюхувати).

Почніть повертатися додому і спостерігайте за його темпом на зворотному шляху. Чи сповільнюється він ще більше, чи може він продовжувати йти повільніше? Якщо улюбленець продовжує сповільнюватися, це означає, що він і справді дуже втомився. Наступного разу прогулянка має бути коротшою, оскільки вам потрібно врахувати час, який знадобиться на дорогу додому.

Ви повинні також спостерігати за його поведінкою після прогулянки. Якщо ваш собака п'є воду і відразу ж засинає на своїй лежанці на кілька годин, можливо, він перенапружився. А якщо ваш собака починає кульгати під час прогулянки або після того, як відпочив після довгої прогулянки, значить, він отримав занадто велике фізичне навантаження.