Багато власників недооцінюють цю небезпеку, хоча устюг може спричинити серйозні проблеми

У літній період на собак чекає чимало сезонних загроз, і одна з найпоширеніших – остюк, висохлі колоски трави, які можуть завдати серйозної шкоди. Багато власників недооцінюють цю небезпеку, хоча остюк може спричинити серйозні проблеми. Zootovary розповідають, як врятувати собаку від остюка.

Де може ховатися остюк на собаці?

Практично будь-яка нижня частина тулуба знаходиться в «зоні ризику». Небезпеку становить насіння, що потрапляють в область очей або у вуха. Також найчастіше остюк впивається між пальчиками лап у найніжнішу шкіру, а також в область між верхньою частиною шкіри та кігтем тварини.

Місця локалізації остюків на тілі тварини:

Лапи, особливо місця між пальчиками та подушечки. Шия та груди. Пахви. Живіт і пахова область. Очі, вуха, ніс і рот.

Як захистити собаку від остюків?

Під час прогулянок варто уникати місць, де ростуть злакові рослини. Взувати улюбленцеві черевички або капці, щоб захистити лапи. Шерсть на подушечках лап має бути підстриженою якомога коротше. Стежте за улюбленцем під час прогулянки, якщо собака зупинився та підняв лапу, напевно, в подушечці застряг гострий колосок, який колеться. Після кожної прогулянки, вимивши лапи, потрібно оглянути всі можливі місця локалізації колосків, а знайшовши остюк у собаки – видалити його.

Що робити, якщо остюк застряг?

Зазвичай після потрапляння остюка в шерсть тварини, господар нічого не помічає, а через деякий час собака починає поводитися неспокійно, постійно вилизує певне місце. Коли власник звертає увагу на проблему, то бачить вже сильне почервоніння та набряклу ділянку шкіри, схожу на горбок, заповнений рідиною. Це означає, що колосок вже під шкірою.

Що робити:

Якщо під час огляду опухлої області видніється край колоска трави, то його потрібно акуратно витягнути пінцетом. Якщо краї проколу затягнулися, зверніться до ветеринара, який розкриє нарив та спробує витягнути колосок. Якщо колосок потрапив в ніс або вухо – негайно зверніться до ветеринара за допомогою.

Після вилучення остюка ветеринар може призначити курс антибіотиків, протизапальні або протинабрякові мазі для обробки рани.