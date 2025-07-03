Як правило, собаки малих порід ростуть швидше і впродовж коротшого періоду часу, ніж великі собаки

Цуценята ростуть дуже швидко, проте вони ж не можуть рости вічно. У власників чотирилапих часто виникає питання – коли собака перестає рости? PetMD розповідає, коли саме собаки стають дорослими та що на це впливає.

Що впливає на ріст собак?

На ріст і кінцевий розмір собаки впливають багато факторів. Деякі з них ми можемо контролювати, а інші визначаються природою:

Порода є найбільшим фактором, що визначає як швидкість росту, так і те, коли собака досягає свого кінцевого розміру. Генетика собаки також визначає її розмір і швидкість росту. Харчування. Собаки, яких годують поганою їжею або яких годують занадто мало чи занадто багато, можуть мати небажані зміни у швидкості росту і розвинути деформації росту на все життя. Вік стерилізації або кастрації може вплинути на те, коли закриваються пластини росту (тканини біля кінців кісток, які сприяють зростанню) вашого цуценяти.

Коли собаки перестають рости?

Як правило, собаки малих порід ростуть швидше і впродовж коротшого періоду часу, ніж великі собаки:

Мініатюрний розмір (2-5 кг) – 8-12 місяців. Маленький розмір (5-10 кг) – 9-12 місяців. Середній розмір (11-24 кг) – 12-15 місяців. Великий розмір (22-40 кг) – 15-18 місяців. Гігант (понад 45 кг) – 18-24 місяці.

Хоча всі собаки трохи відрізняються один від одного, цуценя припиняє рости, коли пластини росту повністю ущільнюються, зупиняючи процеси росту.