Коти не мають такої ж тривалості концентрації уваги, як собаки

Багато хто вважає, що котів неможливо дресирувати, адже вони незалежні істоти, які люблять робити все на власних умовах. Однак все не так просто, і ви справді можете навчити кота команд, хоча цей буде важче. Catster розповідає, чи реально дресирувати кота, так само як собаку.

Чому котів важче дресирувати, ніж собак?

Існує кілька різних причин, чому котів важче дресирувати, ніж собак. По-перше, вони не визнають ієрархії у своїх зграях. Вони не вважають своїх людських компаньйонів лідерами, тому, здається, не так добре реагують на вказівки.

По-друге, котів іноді важче зрозуміти, ніж собак. Коли собака уважна або збуджена, це легко помітити, проте з котом так не вийде, адже вони не виявляють таких очевидних ознак. Незалежно від того, наскільки добре ви знаєте кота, він ніколи не підкаже вам, що він відчуває чи про що думає.

Тому може бути важко взаємодіяти з котом під час дресирування та зрозуміти, що працює, а що ні.

Ще одна річ, яку слід пам’ятати, це те, що коти не мають такої ж тривалості концентрації уваги, як собаки. Вони схильні звертати увагу короткими епізодами, що може заважати під час дресирування. На жаль, ми не можемо багато чого зробити, щоб кіт звернув на вас увагу, якщо він цього не захоче. Навіть ласощі можуть не спрацювати.