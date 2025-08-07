Хоча котів не так легко дресирувати, як собак, їх можна навчити виконувати різні дії

Попри стереотипи коти теж здатні освоїти низку цікавих команд. Проте все ж котів важко дресирувати, адже вони доволі незалежні істоти, які люблять робити все на власних умовах. Catster розповідає, чого можуть навчитися коти за допомогою дресирування.

Чого можуть навчитися коти за допомогою дресирування?

Хоча котів не так легко дресирувати, як собак, їх можна навчити виконувати різні дії. Наприклад, коти можуть навчитися сидіти за командою – за умови достатньої практики. Коти також можуть навчитися давати вам п’ять або подавати лапу. Ось ще кілька речей, яким ви можете навчити свою кішку:

Прогулянка всередині та на вулиці на повідку. Перейти до певного місця за командою. Стрибати на предмети та крізь них. Перевертатися за командою. Шукати предмети. Приходити, коли покличуть.

Деякі коти можуть краще піддаватися дресируванню, ніж інші, залежно від породи, віку, темпераменту та інтелекту.

Ви можете зробити цей процес легким для себе та вашої кішки, почавши з діяльності, до якої в неї вже є природна схильність. Наприклад, якщо вашій кішці подобається тягнутися лапами до предметів, вона є гарним кандидатом для навчання «дай п’ять». Якщо вашій кішці подобається ганятися за іграшками, вона може чудово навчитися грати в апорт. Після того, як ви пройдете базове дресирування, ви можете перейти до інших видів діяльності, до яких ваша кішка може не мати природної схильності.