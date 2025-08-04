Не лякайтеся: чому коти і собаки люблять витріщатися в темряву або порожнечу
Багатьох власників домашніх тварин лякає звичка котів та собак раптово дивитися в темряву або на стіну. Особливо лячно це виглядає вночі, коли в домі тихо та темно. Ukr.Media розповідає, чому улюбленці люблять так робити.
Що насправді бачать та чують тварини?
Найчастіше улюбленці реагують на дрібних мешканців будинку – мишей, комах або інших істот, яких ми не помічаємо. З настанням темряви вони вибираються зі своїх схованок та видають шум, який можуть почути ваші улюбленці.
Таким чином улюбленець чує ймовірну здобич, і його мисливський інстинкт змушує повернути голову й вуха в бік джерела звуку. А ви бачите зовсім іншу картину – ваш чотирилапий друг дивиться в суцільну темряву і не рухається.
Інші причини дивної поведінки
- Коти можуть дивитися в стіну просто замислившись або щоб уникнути зорового контакту з іншими тваринами. Таким чином вони демонструють добрі наміри та повагу.
- Іноді кіт може відвертатися від господаря, якщо між ними стався «конфлікт». Він може демонстративно відвернутися до стіни, при цьому зрідка повертаючи вуха в боки, щоб слідкувати за господарем. Це означає, що кіт хоче помиритися та чекає, коли людина зробить перший крок.
- Собаки частіше поводяться так, коли сумують або нудьгують. Вони можуть сидіти, втупившись у стіну, якщо їм не вистачає уваги та розваг. Але, можливо, в стіні все ж таки оселилася якась комаха чи миша, а собака це чує.