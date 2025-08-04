Найчастіше улюбленці реагують на дрібних мешканців будинку

Багатьох власників домашніх тварин лякає звичка котів та собак раптово дивитися в темряву або на стіну. Особливо лячно це виглядає вночі, коли в домі тихо та темно. Ukr.Media розповідає, чому улюбленці люблять так робити.

Що насправді бачать та чують тварини?

Найчастіше улюбленці реагують на дрібних мешканців будинку – мишей, комах або інших істот, яких ми не помічаємо. З настанням темряви вони вибираються зі своїх схованок та видають шум, який можуть почути ваші улюбленці.

Таким чином улюбленець чує ймовірну здобич, і його мисливський інстинкт змушує повернути голову й вуха в бік джерела звуку. А ви бачите зовсім іншу картину – ваш чотирилапий друг дивиться в суцільну темряву і не рухається.

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