Собаки можуть передбачати як вагітність, так і пологи.

Чимало власників спостерігають за тим, як їхні собаки поводяться незвично перед штормом або іншими значущими подіями, намагаючись вам на щось натякнути. І це не просто дивний збіг або екстрасенсорні здібності. Parade Pets розповідає про 4 дивні речі, які може передбачати собака.

Що може передбачати собака?

Медичні стани.

Як би незвично це не звучало, собаки можуть передбачати хвороби у людей. Іншими словами, собаки можуть винюхувати хвороби, оскільки вони змінюють хімічний склад організму. Окрім нюху, собаки здатні виявляти фізіологічні зміни, пов’язані з хворобою, такі як зміни температури тіла, коливання рівня цукру в крові та зміни емоційних станів.

Ось деякі захворювання, які собаки можуть передбачати:

Діабет – собаки передбачають зміни рівня цукру в крові раніше, ніж це зможе зробити глюкометр. Згідно з дослідженням 2024 року, вони можуть «виявляти запахи, пов’язані з гіперглікемією та гіпоглікемією, а також зміни в поведінці, пов’язані з порушеннями рівня цукру в крові». Рак – у 2015 році в італійському дослідженні німецькі вівчарки змогли виявити рак простати у зразках сечі. У 2024 році нове дослідження показало, що бельгійський малінуа здатний відчувати рак молочної залози за виділеннями організму. Судоми – дослідження показують, що собаки можуть попереджати власників про майбутні епізоди нападів «протягом періодів часу від 15 до 45 хвилин до виникнення нападу». Зараз собак навіть навчають бути собаками-помічниками, які попереджають про напади. Хвороба Паркінсона – у дослідженні 2023 року повідомили, що собак можна навчити виявляти запах хвороби Паркінсона. Вчені вважають, що за умови правильного навчання собаки можуть передбачити хворобу Паркінсона за роки до появи симптомів. Covid-19 – згідно з дослідженням 2020 року, собаки здатні «розрізняти зразки поту від осіб із симптомами Covid-19 та від осіб безсимптомного Covid-19».

2. Вагітність та пологи.

Собаки можуть відчути вагітність на дуже ранніх термінах вагітність і передбачити пологи. Точніше, вони можуть відчувати запах багатьох гормонів і феромонів, пов'язаних з вагітністю та майбутніми пологами. Деякі з гормонів, рівень яких різко зростає під час вагітності та перед пологами, включають прогестерон, естроген, релаксин, людський плацентарний лактоген та окситоцин. Ці гормони змінюють природний запах людини, і ніс собаки виявляє ці зміни.

Також ймовірно, що собаки відчувають сигнали, що виходять за межі того, що вловлюють їхні носи, включаючи зміни в поведінці, такі як частіше відвідування туалету та ранкова блювота.

«Собаки мають надзвичайно гострий слух, тому можливо, що вони можуть чути серцебиття плода вже на 28-му тижні вагітності», – каже Рейчел Баррак, доктор ветеринарної медицини, у статті для The Bump .

3. Природні явища.

Собаки можуть відчувати стихійні лиха завдяки своїм загостреним почуттям. Собаки розпізнають зміни барометричного тиску (величини тиску повітря в атмосфері) та електростатичного заряду (статичної електрики)

Слух також відіграє певну роль у прогнозуванні природних явищ. Собаки можуть чути, як каміння руйнується під поверхнею землі і гуркіт грому за кілька кілометрів. За даними Американського кінологічного клубу , «поки що немає переконливих наукових доказів того, що собаки можуть передбачати поштовхи».

4. Людські емоції.

Собаки передбачають людські емоції. Спираючись на ледь помітні зміни в хімічному складі людини, мові тіла та виразі обличчя, собаки здатні відчувати перепади настрою та емоції. У дослідженні 2021 року вивчалися поведінкові реакції собак після впливу зразків поту від щасливих та наляканих людей. Тестовані собаки були більш соціальними з «щасливими» людьми та уникали «наляканих» зразків.

Собаки також можуть відчувати присутність «негативних» людей. Негативні люди, як правило, емоційно нестабільні та мають унікальні біосигнали, пояснюється в дослідженні.

Згідно з дослідженням Еволюційних гуманітарних наук, «собаки можуть функціонально реагувати на емоційні вирази та можуть використовувати емоційну інформацію, яку вони отримують від інших, під час розв'язання проблем».