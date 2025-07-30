Ваш улюбленець не може розповісти, що його непокоїть, тому слід стежити за його поведінкою

Якщо пес надмірно вилизує лапи, це може бути сигналом про проблеми. Ваш улюбленець не може розповісти, що його непокоїть, тому слід стежити за його поведінкою. Ukr.Media розповідає, що може означати така поведінка.

Біль

Іноді, вилизуючи лапи, собака намагається впоратися з болем. Але турбувати її може навіть не лапа, просто вона таким чином намагається легше переносити неприємні відчуття.

Травми

Деякі пошкодження можуть викликати таку реакцію. Тому краще оглянути лапу улюбленця, адже там може бути поріз або інші пошкодження.

Блохи

Це одна з найчастіших причин вилизування лап, адже паразити викликають подразнення та свербіж шкіри, а також можуть призвести до алергії.

Інфекція

Дерматит, грибкові або бактеріальні ураження шкіри між пальцями також можуть стати причиною вилизування. У таких випадках варто проконсультуватися з фахівцем.

Тривожність та нудьга

Іноді собака можу почати вилизуватися через стрес або нудьгу. Від такої поведінки врятує більше уваги та ніжності від власника.