Річ не в тому, що собаки менш розумні, а в тому, що вони по-іншому сприймають світ

Багатьом знайома ситуація, коли собака з цікавістю або тривогою реагує на дзеркало: може пильно вдивлятися, гавкати або просто байдуже проходити повз. Хоча така поведінка може здатися нам дивною, насправді це абсолютно нормально. Ukr.Media розповідає, чому собаки так поводяться.

Дзеркальний тест: що бачать тварини у відображені?

У 1970-х роках американський психолог Гордон Геллап розробив тест на самосвідомість. Суть його полягала в нанесення яскравої мітки на тіло тварини, яку вона могла побачити лише за допомогою дзеркала. Якщо тварина помічала мітку, це свідчило про її здатність упізнати себе. Такий тест вдало пройшли шимпанзе, дельфіни, слони та навіть деякі птахи, але собаки – ні.

Чому собаки не реагують на своє відображення у дзеркалі?

Річ не в тому, що собаки менш розумні, а в тому, що вони по-іншому сприймають світ. Тут на допомогу приходить поняття Umwelt – це унікальний «світ відчуттів», у якому живе кожна жива істота. Інакше кажучи, кожен вид бачить, чує або відчуває довкілля по-своєму, наче перебуває у власній реальності.

Якщо люди орієнтуються здебільшого на зір, то собаки – на нюх. У носі собаки приблизно 300 мільйонів нюхових рецепторів, а зона мозку, що відповідає ха обробку запахів, у рази більша, ніж у людини. Для собаки її «особистість» – це не зображення у дзеркалі, а власний унікальний запах.

Запах – собаче «дзеркало»

Італійський біолог Роберто Каццолла Гатті у 2016 році провів експеримент: собакам давали понюхати зразки власної сечі та сечі інших собак, і реакція була доволі промовистою – свій «аромат» тварина впізнавала одразу й поводилась інакше, ніж з чужим.

Отже, собака здатна розрізнити себе та інших собак, просто не завдяки візуальним здібностям, а через запахи. Коли у дзеркалі перед нею «незнайомець без запаху», для мозку собаки це зображення, яке не має сенсу. Саме тому чотирилапий може гавкати, пробувати обнюхати відображення, заглядати за дзеркало або просто його ігнорувати.

І їхня реакція може бути різною – все залежить від темпераменту, досвіду та контексту. Деякі улюбленці можуть лякатися, а деякі просто ігнорувати своє відображення. Проте власники часто хвилюються: чи варто прибирати дзеркала, якщо тварина нервує? Фахівці радять спостерігати, адже якщо собака швидко звикає та не проявляє тривогу – це безпечно. Але якщо ж дзеркала викликають стійкий стрес, краще не залишати їх на шляху вашого улюбленця.