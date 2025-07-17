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Причин такої поведінки може бути декілька, і всі вони абсолютно природні

Багато власників собак помічають, як їхні улюбленці активно риють ями у дворі чи навіть намагаються це зробити у кімнаті. Така поведінка може здатися дивною, але за нею стоять цілком природні причини. УНІАН розповідає, чому собака риє ями. Що змушує собаку рити землю? Тварина прагне докопатися до глибших та прохолодних шарів ґрунту, щоб лягти в яму та охолодитися, особливо якщо на вулиці занадто спекотна погода. Якщо ваша улюблениця повинна скоро народити, найімовірніше, що вона готує місце для цуценят. Якщо собака риє землю біля ваших воріт або паркану, ймовірно, вона хоче вибратися з ділянки. Деякі добрива містять речовини, які приваблюють собак своїм запахом. Собака намагається закопати кістку або іграшку на чорний день. Іноді причиною копання може бути й звичайна нудьга або надлишок енергії.

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