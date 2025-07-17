Собака риє ями не просто так: розкриваємо причини такої поведінки
Причин такої поведінки може бути декілька, і всі вони абсолютно природні
Багато власників собак помічають, як їхні улюбленці активно риють ями у дворі чи навіть намагаються це зробити у кімнаті. Така поведінка може здатися дивною, але за нею стоять цілком природні причини. УНІАН розповідає, чому собака риє ями.
Що змушує собаку рити землю?
- Тварина прагне докопатися до глибших та прохолодних шарів ґрунту, щоб лягти в яму та охолодитися, особливо якщо на вулиці занадто спекотна погода.
- Якщо ваша улюблениця повинна скоро народити, найімовірніше, що вона готує місце для цуценят.
- Якщо собака риє землю біля ваших воріт або паркану, ймовірно, вона хоче вибратися з ділянки.
- Деякі добрива містять речовини, які приваблюють собак своїм запахом.
- Собака намагається закопати кістку або іграшку на чорний день.
- Іноді причиною копання може бути й звичайна нудьга або надлишок енергії.
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