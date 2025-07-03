Тривожні собаки можуть вдаватися до руйнування меблів з інстинктивних та емоційних причин

Коли собака псує меблі, це викликає роздратування у власників, але така поведінка рідко буває безпричинною. Вона може сигналізувати про емоційні або фізіологічні проблеми. Newsweek розповідає, чому собака може почати гризти різні меблі.

Алі Сміт, генеральна директорка та засновниця Rebarkable пояснила, що тривожні собаки можуть вдаватися до руйнування меблів з інстинктивних та емоційних причин.

«Першою причиною може бути поведінка, пов'язана з гніздуванням або облаштуванням, яка стає надто інтенсивною. Однак це зазвичай не призводить до серйозних пошкоджень. Основна причина полягає в тому, що жування і подрібнення, зрештою, призводить до певного задоволення, яке допомагає протистояти тривозі, яку вони відчувають», – зазначила Алі Сміт.

Також вона наголосила на важливості розрізнення типів поведінки: тривога від розлуки виникає, коли власник залишає дім, тоді як нудьга може призвести до «спорадичного руйнування». Сміт порадила власникам собак уважно стежити за всіма можливими стресовими факторами, і якщо це можливо, усунути їх.

Якщо проблема не зникає, навіть якщо ви забезпечили цуценяті комфортні умови, потрібно шукати іншу першопричину та вирішити її за допомогою поступового дресирування. Алі Сміт також зазначає, що утримання собаки у клітці не є розв’язанням проблеми тривоги та часто призводять до ще сильнішого стресу.

Водночас Іван Петерсель, засновник Dog Virtuoso, розповів, що деяким собакам не вистачає активності, як розумової, так і фізичної. Ви можете використовувати головоломки, килимки для нюхання та інші засоби для стимулювання розумового розвитку. Також важливо виключити будь-які медичні причини, звернувшись до ветеринара.

Петерсель пояснив, щоб відрізнити нудьгу, тривогу розлуки та компульсивну поведінку, потрібно дослідити такі фактори, як час та інтенсивність. Наприклад, нудьга може швидко минути, тривога розлуки виникає, коли власника немає вдома, а компульсивна поведінка – інтенсивна, повторювана та її важко перервати, навіть якщо ваш собака втомився.

Замість того, щоб зосереджуватися виключно на тому, щоб зупинити руйнування, Петерсель заохочує власників запобігати цьому до того, як це станеться

«Правильний момент – це коли собака зациклений, але до першого укусу. Мета полягає в тому, щоб перервати думку до того, як відбудеться дія», – додав Іван.

Для розв’язання цієї проблеми потрібно використовувати структуровані методи, такі як дресирування.