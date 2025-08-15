Домашні тварини можуть агресивно реагувати на гостей, яких зустрічають господарі через ревнощі, адже на них не звертають увагу

Собаки й коти, як і люди, іноді виявляють ревнощі, особливо, коли вони намагаються змагатися за вашу увагу. PetMD розповідає, як зрозуміти, що ваш улюбленець ревнує.

Сюзанна Геттс, спеціалістка з поведінки тварин, каже, що питання про те, чи відчувають коти чи собаки ті ж почуття ревнощів, що й люди, ще не визначено.

«У більшості випадків це краще описати як конкурентну ситуацію, коли домашня тварина змагається з іншою особиною – людиною, собакою, котом чи іншою твариною – за щось, що вона хоче», – каже Геттс.

Незалежно від того, як ви це називаєте, ревнива поведінка у домашніх тварин може бути проблемою.

9 ознак ревнощів у домашніх тварин

1. Агресія.

«Це часто може проявлятися у формі кусання або покусування тварини чи людини, що привертає до себе увагу», – каже докторка Скарлетт Магда, президентка-засновниця Нью-Йоркської ветеринарної організації Veterinarians International.

2. Ходити в туалет у приміщенні/поза лотком.

«Наші домашні улюбленці не можуть висловлювати свої думки та почуття словами, тому натомість вони іноді виражають свої почуття діями. Якщо ви бачите, як вони пісяють або какають там, де не повинні, можливо, вони намагаються вам щось сказати», – каже ветеринар Джеффрі Бродерик.

Однак така поведінка теж може бути ознакою проблеми зі здоров’ям, тому краще звернутися до ветеринара, щоб переконатися, що вашому улюбленцю не потрібна медична допомога.

3. Надмірна увага до вас.

За словами доктора Бродерика, прилиплива поведінка собаки або кішки може проявлятися в тому, що тварина надмірно притискається до вас і раптово лиже вашу руку або обличчя.

«Це ознака прихильності, і вони намагаються привернути вашу увагу», – каже він.

4. Наполеглива поведінка.

Доктор Магда зазначає, що це часто проявляється у вигляді того, що тварина «регулярно заважає іншій людині або тварині вільно рухатися, або втручається в ситуацію, вимагаючи уваги свого господаря».

5. Ричання, шипіння або бійки з іншими тваринами.

Доктор Бродерик зазначає, що така поведінка може бути особливо актуальною в сім’ях, де є кілька тварин, які змагаються за увагу.

6. Намагання відлякати незнайомців.

Домашні тварини можуть агресивно реагувати на гостей, яких зустрічають господарі через ревнощі, адже на них не звертають увагу.

7. Виконання трюку.

За словами доктора Бродеріка, це вірна ознака того, що ваша домашня тварина намагається привернути вашу увагу.

8. Займає ваше місце.

«Кішки іноді лягають на ваш робочий стіл або сідають на клавіатуру комп'ютера, щоб привернути увагу, або навіть починають скидати речі зі столу. А собака може сісти і починати випрошувати щось, щоб привернути вашу увагу, або сісти на задні лапи», – каже доктор Бродерік.

9. Вихід з кімнати.

Іноді, коли домашні тварини зляться, вони можуть бути схильні до усамітнення, каже доктор Бродерік.