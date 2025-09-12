Коти люблять слухати музику, призначену спеціально для їхнього виду

Коти мають дуже гострий слух, але питання, чи люблять вони музику так само, як люди, – складне. Catster розповідає, чи може котам подобатися музика.

У журналі «Journal of Applied Animal Behaviour Science» опублікували цікаве дослідження. У ньому йшлося, що коти мають здатність насолоджуватися музикою, однак вона повинна бути специфічною і відповідати тій же частоті та вібрації, що і звуки, які заспокоюють котів.

Психологи з Університету Вісконсина Меган Сейвідж і Чарльз Сноудаун звернулися до музиканта Девіда Тея, щоб той створив пісні, які б відповідали цим критеріям. У дослідженні вони протестували 47 різних домашніх котів, програвали їм певні пісні, а потім порівняли реакції котів.

Учені дійшли висновку, що коти виявляли «значну перевагу та інтерес» до музики, придатної для котів, якщо порівнювати з піснями для людей, на які коти не реагували.

Яку музику люблять коти?

Коти люблять слухати музику, призначену спеціально для їхнього виду. Такі мелодії зазвичай мають частоти, які подобаються цим тваринам. Наприклад, звуки птахів чи вібрації муркотіння. Пісні можуть мати позитивний вплив на вашого кота, особливо якщо ви вмикаєте правильний тип музики.