В інтернеті часто з’являються відео, в яких коти раптово стрибають, коли бачать огірок, і багатьох це дивує. Daily Paws розповідає, чому у них виникає така реакція.

Чому коти бояться огірків?

Ветеринари кажуть, що коти реагують на речі, які можуть нагадувати їм змій. І, на перший погляд, огірки такими і є. Люди лякаються страшних речей, які можуть їх убити, і коти так само. Якщо ви побачите поруч змію, поки відпочиваєте на дивані, ви теж відскочите.

І це правило стосується не лише огірків, каже ветеринарка Келлі Сент-Дені, магістерка наук, докторка ветеринарної медицини.

«Коли ми кладемо перед котами щось незвичайне, що має унікальний запах, незвичайну форму та колір, або на чому вони не можуть зосередитися візуально, нам не слід дивуватися, коли вони цим стривожені», – каже вона.

Важливо пам’ятати, що ваш кіт не «розуміє» розіграшів, і йому не подобається лякатися. Такі розіграші можуть викликати у деяких котів нервозність через навколишнє середовище та недовіру до людей протягом тривалого часу.