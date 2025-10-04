Приблизно 30% дня кіт витрачає на догляд за шерстю

Коти практично постійно вилизуються – і багато власників цікавляться, навіщо їм це потрібно. Ця звичка має кілька причин. Daily Paws розповідає, чому ж коти так люблять вилизувати себе.

Чому коти так часто вилизують себе?

Приблизно 30% дня кіт витрачає на догляд за шерстю. І хоча це відбувається зазвичай після їжі або перед сном, докторка ветеринарної медицини Таріна Л. Ентоні каже, що догляд може бути в будь-який час доби, і кількість часу, витраченого на догляд за шерстю, у кожного кота дуже різна.

Така пильна увага є причиною, чому котів потрібно рідко купати. Їхній язик, покритий крихітними сосочками, допомагає розподіляти натуральні олії по шкірі та шерсті, щоб вона виглядала гладенькою, та видаляти будь-які забруднення, які осідають на шерсті. Залежно від породи, вам потрібно доглядати за кішкою, щоб звести до мінімуму утворення ковтунів та сплутування.

Вилизування також допомагає розподіляти слину, яка, на думку деяких вчених, є важливою для саморегуляції температури тіла.

Коли котяче вилизування не є нормальним?

Коли така поведінка відбувається частіше або довше, ніж при звичайному догляді за шерстю, це надмірний грумінг. І щоб зрозуміти, коли поведінка незвична, варто аналізувати мову тіла кота.

«Звичайне вилизування не повинно видаляти шерсть і бути нав’язливим. Також посмикування, а потім швидке вилизування або кусання, може бути ненормальним», – каже докторка Ентоні.

Ось деякі з основних причин, чому коти надмірно вилизують себе: