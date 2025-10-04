Це не завжди норма: чому коти люблять вилизувати себе і коли слід звертатися до ветеринара
Коти практично постійно вилизуються – і багато власників цікавляться, навіщо їм це потрібно. Ця звичка має кілька причин. Daily Paws розповідає, чому ж коти так люблять вилизувати себе.
Чому коти так часто вилизують себе?
Приблизно 30% дня кіт витрачає на догляд за шерстю. І хоча це відбувається зазвичай після їжі або перед сном, докторка ветеринарної медицини Таріна Л. Ентоні каже, що догляд може бути в будь-який час доби, і кількість часу, витраченого на догляд за шерстю, у кожного кота дуже різна.
Така пильна увага є причиною, чому котів потрібно рідко купати. Їхній язик, покритий крихітними сосочками, допомагає розподіляти натуральні олії по шкірі та шерсті, щоб вона виглядала гладенькою, та видаляти будь-які забруднення, які осідають на шерсті. Залежно від породи, вам потрібно доглядати за кішкою, щоб звести до мінімуму утворення ковтунів та сплутування.
Вилизування також допомагає розподіляти слину, яка, на думку деяких вчених, є важливою для саморегуляції температури тіла.
Коли котяче вилизування не є нормальним?
Коли така поведінка відбувається частіше або довше, ніж при звичайному догляді за шерстю, це надмірний грумінг. І щоб зрозуміти, коли поведінка незвична, варто аналізувати мову тіла кота.
«Звичайне вилизування не повинно видаляти шерсть і бути нав’язливим. Також посмикування, а потім швидке вилизування або кусання, може бути ненормальним», – каже докторка Ентоні.
Ось деякі з основних причин, чому коти надмірно вилизують себе:
Алергія. Якщо у кота розвивається алергія на пилок, пил чи їжу, замість чхання та сльозотечі, він може почати надмірно доглядати за шкірою.
Біль. Так само як муркотіння іноді є заспокійливим методом для кошенят, надмірне облизування також може бути таким. Таким чином, коти можуть чистити певну ділянку (або навіть не пов’язані з нею ділянки), якщо відчувають дискомфорт.
Паразитарні інфекції. Це частіше трапляється у вуличних котів, але й домашні коти схильні до впливу умовно-патогенних паразитів, таких як блохи та кліщі. Такі ектопаразити, якщо їх не лікувати належним чином, викликають сильний свербіж, який проявляється у вигляді облизування та навіть висмикування шерсті.
Гіперстезія. Це неврологічне захворювання, що характеризується надмірною реакцією на звичайні подразники (такі як розчісування та погладжування), що може зробити кота дуже чутливими. І в результаті кіт буде надмірно облизуватися.
Тривога. Кіт також може облизувати себе більше, ніж зазвичай, якщо він відчуває тривогу через стрес, брак соціальної взаємодії, переїзд до нового будинку або проблеми зі здоров’ям. Тривога розлуки також може призвести до надмірного вилизування. Ентоні застерігає власників звернутися до ветеринара для повного обстеження, адже вилизування через тривогу, це справді рідкісний стан.