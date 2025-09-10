У кота можуть бути чорні або темно-сірі вуса

Багато людей помилково вважають, що котячі вуса (вібриси) завжди білі, незалежно від кольору шерсті. Catster розповідає, що насправді більшість котів дійсно мають білі вуса, але бувають й виключення.

Чому ж більшість вусів білі?

Вуса у котів білі, бо їх коріння не має пігментації, що надає їм майже напівпрозорого білого вигляду. Вібриси у котів утричі товстіші за звичайну шерсть кота та не містять меланіну. Однак вуса деяких котів можуть змінювати колір з віком.

Деякі вуса можуть виглядати сірими, однак вони рідко мають такі кольори, як чорний або помаранчевий. Генетика може відігравати певну роль у кольорі вусів вашого улюбленця, через що вони можуть стати чорними або потемніти. Деякі коти можуть мати суміш вусів різних кольорів, і це може змінюватися залежно від того, як ваш кіт проходить різні етапи життя. Кошенята зазвичай народжуються з повністю білими вусами, які з віком можуть темніти до сірого кольору.

Чи можуть вуса у кота бути чорними?

У кота можуть бути чорні або темно-сірі вуса, проте самі вуса зазвичай відбиваються білим у яскравому світлі, оскільки вуса не можуть бути суцільного чорного кольору через відсутність пігментації.

Вуса також можуть стати темнішими, якщо ваш кіт вже має поважний вік. Також часто трапляється так, що один вус у кота виглядає темнішим за інші. Це може означати, що вуса скоро випадуть

А у деяких котів колір вусів може не змінюватися навіть з віком. Однак якщо у вашого кота чорна шерсть, це не обов’язково означає, що у нього будуть чорні вуса.