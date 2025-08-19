Немає встановленого графіка купання котів, хоча занадто часте купання може призвести до вимивання корисних масел з їхньої шерсті

Більшість котів самостійно справляються з власною гігієною, але іноді купання стає необхідність – наприклад, якщо тварина забруднилася або не може доглядати за собою. Purina розповідає, як часто потрібно купати кота.

Як зрозуміти, що кота потрібно викупати?

Існує кілька причин, чому коту може знадобитися купання:

Зовнішні паразити, такі як блохи. Стійкі забруднення або речовини, такі як фарба або сік рослин. Знижена здатність до самоочищення через вік або вагу. Це довгошерстий кіт, який легко забруднюється. У вас безшерстий кіт.

Як часто слід купати кота?

Немає встановленого графіка купання котів, хоча занадто часте купання може призвести до вимивання корисних масел з їхньої шерсті.

Коти з довгою шерстю можуть потребувати більш частого догляду, щоб їхня шерсть залишалася блискучою, чистою та без ковтунів. Коти з короткою шерстю можуть потребувати лише щотижневого розчісування та періодичного купання, коли ви вже помічаєте забруднення.

Ви також можете проконсультуватися з ветеринаром або професійним грумером щодо того, як часто купати кота. Виходячи з породи, стану шкіри, шерсті та інших факторів, вони можуть порадити, чи достатньо загального догляду, коли потрібно купати кота та який шампунь підійде вашому улюбленцю.

Чи варто купати домашніх котів?

Якщо він регулярно вилизує себе, вам, може, і не доведеться купати його частіше ніж раз на рік. Тому купання варто проводити лише тоді, коли ваш улюбленець надмірно забруднився або за незвичайних обставин, наприклад, якщо на його шерсть потрапила фарба чи інша речовина.