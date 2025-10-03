Мисливські інстинкти є в кожного кота

Коти мають природний інстинкт полювання, і для багатьох із них миша – це не лише об’єкт переслідування, а часом справжня здобич. Daily Paws розповідає, чи справді коти регулярно їдять мишей і що стоїть за цією поведінкою.

Чому коти полюють?

Мисливські інстинкти є в кожного кота, незалежно від того, чи живе він вдома, чи на вулиці. Для них полювання – це гра. Але коти не обов’язково мають інстинкт убивати, у них є інстинкт ловити. Тому цілком ймовірно, що вони не вб’ють мишу навмисно.

Чи може кіт з’їсти мишу?

Так, іноді кіт може з’їсти мишу, особливо якщо раніше він був вуличним котом, якому доводилося самостійно полювати на їжу. І якщо ваш кіт все ж таки проковтнув мишу, уважно стежте за ним. Адже така поведінка не позбавлена ризиків: можлива передача паразитів, пестицидів, бактерій або травми від поїдання кісток. Крім того, ви ніколи не дізнаєтесь, що несла ця миша в собі, перш ніж ваш кіт її наздогнав.