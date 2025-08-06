Підживлення краще проводити у вечірній час або у похмурий день

Саме зараз ваші перці потребують трохи більше уваги, адже від останніх підживлень залежить, наскільки щедрим буде остаточний урожай. Вони вже витратили чимало енергії на перші плоди, але все ще мають потенціал для нової хвилі зав’язей. Що ж потрібно зробити, аби з крихітної зав’язі виріс великий, соковитий, солодкий плід, пише «Сусідка».

Чому саме калій так важливий зараз

Весною головну роль відігравав азот, допомагаючи формувати потужну зелень. А от у серпні лідерські позиції займає калій, елемент, без якого плоди не можуть повноцінно розвиватися. Він не лише покращує смак, щільність і розміри перців, а й забезпечує стійкість до хвороб та стресів. Калій діє як транспортна система: допомагає поживним речовинам з листя потрапити у плід. Чим краща ця «логістика», тим солодшими й м’ясистішими стають овочі. До того ж, цей мікроелемент зміцнює стінки клітин, що подовжує термін зберігання та підвищує стійкість до перепадів температур.

Добрива з високим вмістом калію

Ефективні підживлення можна зробити з простих підручних матеріалів.

Настій деревного попелу. Якщо у вас є попіл від чистого дерева або сухої трави (без сміття й пластику), ви вже маєте потужне джерело калію. 1 склянку просіяного попелу залийте 10 л теплої води, настоюйте добу. Потім розбавте 1:10 і використовуйте для поливу під корінь.

Бананова підгодівля. Шкірки бананів – простий спосіб підгодувати рослини. Залийте 3-4 шкірки трьома літрами води, залиште на кілька днів у теплому місці. Коли настій почне злегка бродити, розбавте його водою 1:5 і можна використовувати для поливу.

Швидке рішення для зайнятих. Якщо не хочеться експериментувати з домашніми засобами, спробуйте монофосфат калію. Це ефективне комплексне добриво з калієм і фосфором, яке швидко засвоюється. Застосовуйте його згідно з інструкцією, раз на 10-14 днів.

Поради щодо внесення добрив

Підживлення краще проводити у вечірній час або у похмурий день. Перед внесенням обов’язково полийте ґрунт чистою водою, щоб уникнути опіків кореневої системи. Регулярне живлення в цей період допоможе не лише прискорити дозрівання наявних плодів, а й стимулює утворення нових зав’язей.