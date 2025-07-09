Крапельний полив – ідеальний варіант для перцю в спекотну погоду

Солодкий перець – одна з улюблених культур серед дачників завдяки своїй невибагливості. Але навіть він може постраждати під час літньої спеки. Високі температури перетворюються на справжнє випробування, особливо для розсади, що ще не встигла зміцніти. Щоб врожай не постраждав, варто знати кілька простих, але ефективних порад, як уберегти перець від перегріву. Про це пише «Сенсація».

Волога – головне джерело порятунку

У спекотну пору року овочеві культури, зокрема й перець, відчувають гостру потребу у волозі. При її нестачі рослина починає в’янути, листя скручується – це перші ознаки стресу від спеки. Найважливіше – правильно організувати полив:

оптимальна норма води – 2-3 літри під кожен кущ;

– 2-3 літри під кожен кущ; час поливу – ранок або вечір, коли сонце менш активне;

– ранок або вечір, коли сонце менш активне; температура води – не холодна, приблизно +20+22 °C; полив у розпал дня суворо заборонений: краплі на листках можуть спричинити опіки через інтенсивне сонячне випромінювання.

Які добрива використовувати в спеку

Підвищена температура виснажує рослини, тому їм потрібна додаткова підтримка. У цей період перець добре реагує на підживлення добривами, що містять:

фосфор – допомагає розвивати кореневу систему;

– допомагає розвивати кореневу систему; калій – покращує стійкість до спеки;

– покращує стійкість до спеки; кремній – підсилює загальну витривалість рослини.

Такі підживлення сприяють формуванню зав’язі та захищають культуру від перегріву.

Найефективніший спосіб поливу

Крапельний полив – ідеальний варіант для перцю в спекотну погоду. Він забезпечує точне й рівномірне зволоження кореневої зони, не допускаючи пересихання ґрунту або надлишкової вологості.

Але якщо немає крапельної системи, можна використовувати лійку або інші доступні способи поливу. Головне, не поливати листя і не використовувати холодну воду.