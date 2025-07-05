Для м’якого розкислення ґрунту і водночас стимуляції росту можна використати простий, але ефективний розчин

Якщо перці затримуються у рості або довго не формують зав’язі, варто звернути увагу на стан ґрунту. Городники зазначають, що одна з поширених причин – підвищена кислотність, яка стримує розвиток кореневої системи та знижує засвоєння поживних речовин. Що з цим робити, пише «Сенсація».

Для м’якого розкислення ґрунту і водночас стимуляції росту можна використати простий, але ефективний розчин для поливу. Його дія помітна вже наступного дня, а через три доби перець починає формувати зав’язі значно активніше.

Як приготувати розчин

Для підживлення знадобиться:

1 літр настою зеленого добрива – готується зі свіжих бур’янів або дикорослих трав;

– готується зі свіжих бур’янів або дикорослих трав; 10 літрів теплої, відстояної води ;

; 1 склянка (200–250 мл) подрібненої крейди – доступна в магазинах кормів або будівельних супермаркетах.

Компоненти ретельно змішують до повного розчинення. Крейда діє як природний засіб для нейтралізації кислотності, а також як джерело кальцію, необхідного для зміцнення стінок клітин і формування плодів.

Як застосовувати

Поливати слід виключно по зволоженому ґрунту – приблизно по 1 літру під кожен кущ. Якщо ґрунт надто кислий, процедуру можна повторити через 7-10 днів.

Очікуваний результат

Застосування цього підживлення позитивно впливає на загальний стан рослин. Уже за декілька днів спостерігається посилене утворення зав’язей, а кущі стають міцнішими й активніше нарощують зелень. До кінця сезону можна очікувати стабільний урожай якісних плодів, придатних як для свіжого вживання, так і для консервації.