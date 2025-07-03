Липень – це період, коли закладається майбутній смак, розмір і кількість плодів

Середина літа – це час, коли рослини на городі вступають у вирішальну фазу розвитку. Липень – це період, коли закладається майбутній смак, розмір і кількість плодів. І хоча багато хто вважає, що результат залежить тільки від сорту або дощів, насправді головну роль відіграє правильне підживлення. Чим підживити перці, пише «Стіна».

Чому перець потребує особливого догляду саме зараз

У червні перець активно нарощував зелену масу – листя та стебла, споживаючи велику кількість азоту. Але вже в липні потреби рослини змінюються: замість верху вона починає вкладати сили у цвітіння, формування зав’язей і налив плодів. У цей момент азот стає менш актуальним, а от калій і фосфор – на вагу золота.

Калій відповідає за розмір, соковитість і насичений смак перців, а також допомагає ефективніше транспортувати поживні речовини до плодів. Фосфор, своєю чергою, активує процес утворення квіток і зав’язей, а ще є головним джерелом енергії для зростання.

Перевірений народний рецепт: просто, ефективно і без хімії

Досвідчені городники знають: не завжди треба бігти по магазинні препарати. Часто помічники для підживлення вже є на кухні.

Ось один із натуральних рецептів, який стимулює активне плодоношення і не шкодить ґрунту:

1 склянка деревної золи (краще з листяних дерев);

(краще з листяних дерев); 0,5 літра кисломолочного продукту – сироватка, кефір або кисле молоко;

– сироватка, кефір або кисле молоко; 5-7 таблеток спіруліни або хлорели – мікроводорості, що зміцнюють імунітет рослин;

– мікроводорості, що зміцнюють імунітет рослин; 10 літрів теплої води.

Змішайте золу з кисломолочним продуктом і дайте суміші постояти 15-20 хвилин – з’явиться легка реакція. Потім вилийте її у відро з водою, добре перемішайте та додайте подрібнені таблетки водоростей. Після їх повного розчинення розчин готовий до використання.

Поливайте під корінь на вологий ґрунт у кількості 0,5-1 літра на рослину. Підживлення проводьте раз на 10-14 днів до середини серпня.

Чим корисний такий склад

зола містить необхідні елементи: калій, фосфор, кальцій і мікроелементи;

кисломолочні продукти допомагають зробити фосфор доступнішим для засвоєння;

мікроводорості стимулюють ріст і підвищують стійкість до хвороб та стресів.

Цей розчин не пече коріння, не накопичується в плодах і не шкодить екосистемі, що робить його безпечним та екологічним вибором для будь-якого городу.

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