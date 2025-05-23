Скошену траву можна використовувати у багатьох господарських цілях

Протягом усього теплого сезону, з початку літа й до пізньої осені, трава на дачній ділянці активно росте, особливо якщо ділянка добре зволожується. Регулярне скошування стає необхідністю, але чимало дачників давно вже навчилися перетворювати цю зелену масу з відходів на справжній ресурс. Скошену траву можна використовувати у багатьох господарських цілях, отримуючи з неї користь і для городу, і для саду. Що робити зі скошеною травою, пише 24.Kyiv.

Компостування

Найпростіший варіант – скласти скошену траву в компостну купу або спеціальний ящик. У процесі природного перегнивання утворюється цінне органічне добриво, яке вже наступного сезону можна використовувати для підживлення практично будь-яких рослин. Такий компост збагачує ґрунт поживними речовинами і покращує його структуру.

Зелене добриво

З трави можна приготувати ефективне рідке добриво. Для цього її складають у велику ємність (наприклад, бочку), заливають водою і залишають для бродіння на тиждень-два. Отриманим настоєм поливають овочі – це природне підживлення стимулює ріст рослин і покращує врожайність.

Мульча

Свіжоcкошена або трохи підсушена трава чудово підходить для мульчування. Її розкладають під плодовими деревами, навколо ягідних кущів і прямо на грядки. Такий шар утримує вологу в ґрунті, захищає кореневу систему від перегріву, пригнічує ріст бур’янів і поступово перегниває, збагачуючи землю.

Природний захист від бур’янів

Ще один спосіб використання – застеляти скошеною травою міжряддя та садові доріжки. Це перешкоджає проростанню бур’янів, зменшує кількість поливів і робить догляд за ділянкою зручнішим.

Теплі грядки

Досвідчені городники використовують траву як основу для так званих теплих або високих грядок. Її укладають у нижній шар разом із гілками, бур’янами чи листям. У процесі перегнивання трава виділяє тепло, яке сприяє кращому росту культур, зокрема, огірків, кабачків та гарбузів.