Популярність методу зростає завдяки компактності, простоті догляду та можливості контролювати умови вирощування

Вирощування огірків у пластикових пляшках – це ефективний метод, що дозволяє отримати врожай навіть на обмеженій площі. Цей спосіб підходить як для відкритого ґрунту, так і для балконів чи підвіконь. Популярність методу зростає завдяки компактності, простоті догляду та можливості контролювати умови вирощування. Як виростити огірки у пляшках, пише ТСН.

Переваги вирощування огірків у пластикових пляшках

економія простору : пластикові пляшки займають мінімум місця, що дозволяє вирощувати огірки навіть у міських умовах;

контроль вологості : пластикова оболонка утримує вологу, зменшуючи потребу в частому поливі;

захист від шкідників : закрита система обмежує доступ до рослин шкідників, зменшуючи потребу в хімічних засобах захисту;

ранній урожай: тепличний ефект пластикових пляшок сприяє швидшому прогріванню ґрунту, що прискорює проростання насіння.

Покрокова інструкція з вирощування огірків у пластикових пляшках:

Підготовка пляшок:

виберіть пластикові пляшки об'ємом 5 літрів;

обріжте верхню частину пляшки, залишаючи шийку;

у нижній частині зробіть кілька отворів для дренажу.

Підготовка ґрунту:

змішайте садову землю, перегній та торф у рівних пропорціях;

заповніть пляшку підготовленою сумішшю, залишаючи 5-7 см від верхнього краю.

Посадка насіння:

замочіть насіння огірків на кілька годин перед посадкою;

висійте 2-3 насінини на глибину 2-3 см у кожну пляшку;

після появи сходів залиште найсильніший паросток.

Догляд за рослинами:

поливайте рослини теплою водою, уникаючи перезволоження;

підживлюйте рослини комплексними добривами, чергуючи азотні та калійно-фосфорні;

прищипуйте верхівки батогів після 5-6 листка для стимуляції бічного росту;

підв'язуйте рослини до опори для забезпечення вертикального росту.

Додаткові поради

Мульчування. Накрийте ґрунт у пляшці шаром органічної мульчі (солома, трава, опале листя) для збереження вологи та зменшення росту бур'янів.

Захист від заморозків. У разі похолодання накривайте верхню частину пляшки прозорою плівкою або використовуйте обрізану частину пляшки як ковпак.

Ротація культур. Після збору врожаю огірків можна висаджувати інші культури, такі як салат або редис, для максимального використання простору.