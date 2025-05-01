Найперше, що впливає на стан огірків після пересадки – це вологість ґрунту

Огірки швидко ростуть, радують рясним врожаєм і смаком, особливо якщо вирощені власноруч. Але часто городники стикаються з неприємною ситуацією: молоді рослини, які щойно пересадили в ґрунт, раптово починають в’янути. Існує кілька основних причин такої поведінки рослин, і якщо знати, що робити, ситуацію легко виправити, пише «Час дій».

Полив

Найперше, що впливає на стан огірків після пересадки – це вологість ґрунту. Як надмірна кількість води, так і її нестача можуть однаково зашкодити. Без достатнього поливу рослини починають втрачати пружність – листя обвисає, в’яне, стає млявим. Але якщо надто старатися, можна викликати зворотний ефект, вода застоюється біля коренів, що призводить до гниття. Особливо небезпечна холодна вода: вона шокує кореневу систему, послаблює рослину й робить її вразливою до хвороб.

Поливайте тільки підігрітою до 20-25°C водою, бажано в ранкові або вечірні години. Уникайте зволоження листя й стебел, поливайте під самий корінь.

Хвороби ґрунту: фузаріоз як тиха загроза

Одна з найпідступніших причин – грибкові ураження, зокрема фузаріоз. Цей мікроскопічний ворог вражає кореневу систему та провідні судини рослини, блокуючи подачу вологи до надземної частини. У результаті листя починає в’янути, незважаючи на наявність води в ґрунті. Зовні все виглядає як брак поливу, але зволоження тут не допоможе, а лише погіршить ситуацію.

Якщо на зрізі стебла видно потемніння судин або коренева шийка стала м’якою – дійте негайно. Видаліть заражені рослини, обробіть ґрунт протигрибковими препаратами та не висаджуйте огірки на тому самому місці щонайменше 2-3 роки.

Добрива: як знайти золоту середину

Підживлення – це не лише користь, а й потенційна загроза. Молоді рослини дуже чутливі до надлишку поживних речовин. Особливо часто городники переборщують з азотом – і замість міцних кущів отримують розлогі, але кволі рослини з м’яким листям. Надлишок калію може викликати опіки, а фосфору – передчасне старіння огірків.

Використовуйте лише перевірені комплексні добрива, дотримуючись чітких дозувань. Найкраще підживлювати рослини у вечірній час, після поливу.

Стрес через погоду: холод, спека або різкі коливання

Огірки дуже вразливі до перепадів температур. Особливо небезпечні нічні похолодання або спека, що різко настає після дощу. У такому стресі рослина просто «вимикається» – втрачає тургор, затримує розвиток і стає мішенню для грибків та комах.

У період нестабільної погоди використовуйте захисні матеріали – агроволокно, сітки або плівку. Також висаджуйте огірки лише після того, як температура стабілізується на рівні не нижче +15°C уночі.

Загущення посадок і брак повітря

Коли кущі ростуть надто близько один до одного, між ними зростає вологість, погіршується вентиляція, і це створює ідеальні умови для грибкових хвороб. Рослини буквально задихаються, особливо якщо не обрізати зайві пагони або не підв’язувати стебла.

Дотримуйтеся відстані не менше 30-40 см між саджанцями, вчасно формуйте кущі й видаляйте зайве листя, що затінює центральну частину рослини.

Шкідники: невидимі вороги молодих рослин

Навіть якщо рослина зовні виглядає нормально, її можуть атакувати дрібні шкідники – попелиця, павутинний кліщ або білокрилка. Вони висмоктують соки з листя, ослаблюють рослину, а також можуть переносити небезпечні віруси.

Регулярно оглядайте листя (особливо знизу), у разі виявлення шкідників застосовуйте біологічні або хімічні засоби. Не чекайте, поки зараження пошириться по всій грядці.

Хімічне ураження: вплив гербіцидів

Огірки дуже чутливі до залишків гербіцидів у ґрунті або повітрі. Навіть невелика кількість хімікатів, яка випадково потрапила з сусідньої ділянки, може призвести до пригнічення росту або опіків на листі.

Не використовуйте гербіциди поблизу грядок. Якщо обробка необхідна – захищайте огіркові посадки плівкою чи екранами від можливого дрейфу хімікатів.