Компост своїми руками в домашніх умовах зробити нескладно

Компост – це природне органічне добриво, яке підвищує родючість грунту та сприяє врожайності рослин. Його можна отримати завдяки розкладанню органічних матеріалів, таких як рослинні залишки, опале листя, городиня.

Що можна класти в компост і чого не можна, пише «Флористікс».

Можна:

сирі злаки, фрукти, овочі та їхню шкірку й обрізки;

стебла соняшнику, качани кукурудзи, городнє і баштанне бадилля, сухе листя, скошене сіно;

жмиг чаю і кавову гущу;

залишки готової їжі;

тонкі гілки і пагони, необроблену і незабарвлену деревину, зокрема тирсу та тріски;

солому, лузгу від насіння, горіхову шкаралупу;

пташиний послід і свіжий гній травоїдних тварин;

папір – серветки, пакувальний картон, ксероксний папір і газети в подрібненому вигляді;

торф;

подрібнені натуральні тканини – льон, бавовну, вовну, шовк, конопляну та лляну кострицю;

пух і пір'я птахів, шерсть тварин.

Не можна:

великі і тверді м'ясні кістки;

золу з печі або каміна;

синтетичні матеріали й тканини;

шкірку від цитрусових рослин;

багаторічні кореневищні бур'яни, особливо в квітучому вигляді або на стадії вироблення насіння;

рослинні залишки, уражені хворобами або оброблені гербіцидами;

комах-шкідників і їхні личинки.

З приводу того, чи можна в компост додавати фекалії людини і м'ясоїдних тварин, єдиної думки у фахівців немає.

Компост у домашніх умовах

Компост своїми руками в домашніх умовах зробити нескладно. Для цього вам знадобляться:

пластмасове відро;

сміттєвий пакет;

кілька пластикових півлітрових пляшок;

пляшка ЕМ-рідини, що прискорює процес приготування компосту;

пульверизатор;

поліетиленовий мішок з-під цукру;

пакет садової ґрунту або купованого ґрунту.

Зробіть із пластикових пляшок однакові за висотою циліндри, обрізавши дно і шийку, встановіть їх на дно відра. Помістіть у відро для сміття пакет із кількома дрібними отворами в нижній частині для стоку зайвої рідини і починайте наповнювати його подрібненими рослинними залишками, обприскуючи кожен трисантиметровий шар із пульверизатора.

Після зволоження залишків вичавте з пакету повітря, щільно його зав'яжіть і притисніть вантажем. Приблизно раз на три дні зливайте з відра воду, що стекла з компосту – цю рідину можна залити на ніч у злив, щоб прочистити каналізаційні труби і стоки в раковинах. А якщо розвести цю рідину водою у співвідношенні 1:10, нею можна полити кімнатні рослини.

У міру наповнення пакета органічними залишками обприскуйте кожен їх шар стимулятором бродіння, випускайте з пакету повітря і встановлюйте на нього гніт – проробляйте це доти, доки пакет поміщається в відрі. Тільки-но відро заповниться, помістіть його разом із компостом у тепло для ферментації на тиждень, потім перемішайте компост із невеликою кількістю городнього або садового ґрунту, перекладіть у мішок із-під цукру і винесіть на балкон чи лоджію, де він буде тепер зберігатися.

У відро, що звільнилося, помістіть новий сміттєвий пакет з отворами для стоку води і почніть процес накопичення та перетворення відходів на компост заново. Якщо ви все зробите правильно, неприємного запаху ви не відчуєте.

Виникнути кислий запах може водночас із появою на поверхні компосту білої плісняви – це ознака того, що процес перебігає неправильно. Щоб виправити становище, додайте в відро дрібно нарізані газети або інший папір. Другу порцію дозрілого компосту викладіть у мішок, в якому зберігається перша партія добрива. Готовий домашній компост можна підсипати в горщики кімнатних рослин, додавати в субстрат для розсади або відвезти на дачу й використовувати як добриво або мульчу.