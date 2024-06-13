Якщо помідорам не вистачає світла, то зав’язь на томатах формується, а потім опадає

Якщо цвіт на помідорах почав опадати, треба негайно визначити причину. А їх може бути багато, пише «Агроцентр».

Однією з причин опадання цвіту на помідорах можуть бути добрива. Можливо, ви внесли забагато азотних добрив. Надлишок азоту негативно впливає на розвиток рослини, зокрема, помідор може скидати квіти.

Друга ж причина – навпаки, нестача підживлення. Якщо бракує корисних речовин, цвіт на помідорах може сохнути й опадати. Слід дотримуватися правил підживлення. Коли на кущах почала активно розвиватися друга китиця з квітами, помідори потребують фосфору і калію. Якщо в ґрунті цих ресурсів не вистачає, потрібно вносити добрива.

Якщо помідорам не вистачає світла, то зав’язь на томатах формується, а потім опадає. Для повноцінного розвитку усім рослинам важливе світло. Висаджуйте рослини в теплиці так, щоб вистачало освітлення.

У період цвітіння помідорів треба дотримуватися правил поливу. При надлишку вологи помідори скидають цвіт. Тому треба контролювати вологість ґрунту, щоб він не пересихав і був не надто вологим.