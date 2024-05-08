Висаджувати розсаду помідорів можна тоді, коли їй вже не загрожуватимуть поворотні заморозки

У травні триває максимально активний городній сезон. Багато розсади вже можна пересаджувати у відкрити ґрунт, зокрема, і помідори. Коли та як саме – розповідаємо детальніше.

Коли пересаджувати розсаду помідорів

Висаджувати розсаду помідорів можна тоді, коли їй вже не загрожуватимуть поворотні заморозки – зазвичай у травні-червні. Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», сприятливі дні для висадки овочів у травні – 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31, суто для томатів – 10-13, 19-22, 25-27; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 3-4, 8, 9, 15-21, 23, 26, 27, для помідорів – 8, 9, 15-21, 23.

Підготовка ділянки

Як пише Agro-shop, помідори найкраще висаджувати на ділянках, на яких у попередньому році росли горох, квасоля, морква, цибуля, буряк, салат, кріп або петрушка.

Якщо ґрунт занадто кислий, потрібно внести на кожен 1 м² ділянки суперфосфат (40-60 г), вапно (0,5-0,8 кг) та органічні добрива (від 5 до 7 кг), радить GradinaMax. Перед самою посадкою і до останнього перекопування ґрунту в нього вносять, з розрахунку на 1 м², калійні (15-20 г) і азотні (30-40 г) добрива.

Як садити помідори

Між саджанцями має бути відстань 30-40 см, а між сусідніми рядами – 30-50 см. Для посадки викопують лунки, в які необхідно влити приблизно по 1 л води.

Розсаду варто заглибити в лунку майже до половини стебла, відщипнувши нижні листочки. Рослину можна злегка нахилити в напрямку на північний захід. Якщо коренева система розсади відкрита, то кінчики коріння не загинають, орієнтуючи їх на дно лунки. Після посадки лунку поливають і присипають сухим ґрунтом.

Принцип посадки розсади в теплиці такий самий, проте висаджувати її там можна раніше, ніж у відкритий ґрунт.