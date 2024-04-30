Після висаджування потрібно полити томати

Щоб убезпечити майбутній урожай помідорів від шкідників та пришвидшити приживлення розсади на новому місці, варто закласти певне добриво та препарати в лунки при посадці. Які саме – розповідає «Флористікс».

Перед посадкою томатів фахівці радять покласти в лунки гранульований засіб проти капустянки «Рембек», а також органічне добриво «Агровіт Кор»: 10 кг цього підживлення за своєю ефективністю дорівнює 150 кг перегною, і якщо у вас немає перегною, то ви можете з успіхом замінити його готовим добривом. За день до пересадки розсади її варто полити розчином бурштинової кислоти, яка сприяє розвитку кореневої системи та допомагає рослинам краще адаптуватися на новому місці.

Кидайте в кожну лунку столову ложку «Агровіт Кору» і кілька гранул «Рембека», ретельно змішайте їх з ґрунтом, опустіть у ямку саджанець, видаліть сім'ядольне листя і загорніть лунку. Якщо у вас на ділянці занадто сирий або заболочений ґрунт, томати можна висаджувати не в ґрунт, а у звичайні поліетиленові пакети без дна.

Після висаджування потрібно полити томати. Витрата води – 0,5 л під кожну рослину. Для поливання бажано використовувати теплу воду.