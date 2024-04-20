У теплиці з полікарбонату розсаду починають висаджувати з кінця квітня

Щоб отримати урожай швидше, багато городників використовують теплиці. Проте теплиці бувають різними, і від цього залежить час, коли туди можна висаджувати розсаду, пише Gradinamax.

Якщо йдеться про плівкову споруду, то раніше початку травня її використовувати не рекомендується. У теплиці з полікарбонату розсаду починають висаджувати з кінця квітня.

Приймаючи рішення про висадку розсади, слід керуватися сукупністю факторів:

1. Наявність не плівкової, а полікарбонатної теплиці. У спорудженні з цього матеріалу швидше прогрівається ґрунт і краще зберігається денне тепло повітря.

2. Ступінь прогріву повітря. При температурі повітря +15-20°С рослини успішно розвиваються.

3. Температура ґрунту. Непрогрітий ґрунт може негативно вплинути на корені рослини. У кращому випадку вони просто перестануть рости.

4. Готовність розсади до висадки. Детальніше про це ми писали в іншому нашому матеріалі.

Температура, яку любить овочева розсада, не залежать від того, де саме вона буде рости. Висаджувати рослини в теплицю можна тоді, коли потрібні для рослин показання термометра будуть досягнуті.