Найчастіше цвіль з’являється через те, що сіянці рясно поливають і створюють їм парникові умови

Спори цвілевого гриба є скрізь, але для їх поширення та розвитку потрібні певні умови: поживне середовище, тепло, підвищена вологість, відсутність вентиляції та ультрафіолетових променів. Протистояти цвілі можуть лише дорослі рослини, натомість розсада, уражена цвіллю, може загинути. Як цього уникнути, розповідає «Флористікс».

Чому з’являється пліснява на розсаді

Найчастіше цвіль з’являється через те, що сіянці рясно поливають і створюють їм парникові умови, у яких вона швидко прогресує. Внаслідок надлишкового поливу та відсутності дренажу, коли в ґрунті застоюється зайва вода, значно посилюється випаровування та підвищується вологість і з’являється пліснява.

Друга причина – це полив розсади жорсткою холодною водою, що містить багато солей. Через це у ґрунті утворюється кислота, що сприяє розвитку цвілі. Третя причина– це відсутність або дефіцит сонячного світла, яке знищує спори грибка.

Виникає пліснява і за наявності в ґрунті нерозкладених залишків: в природі вона є утилізатором мертвих рослин. Розвивається цвілевий гриб і тоді, коли у ґрунті багато органіки. Молоді рослини не потребують великої кількості поживних речовин, і невикористані добрива розкладаються та покриваються пліснявою.

Як боротися з пліснявою

Зніміть покритий білим пушком шар ґрунту і обережно розпуште зубочисткою міжряддя, не зачіпаючи коріння рослин. Так ви покращите в ґрунті повітрообмін. Щоб покращити повітропроникність ґрунту, можна внести в нього вермикуліт, який буде вбирати з ґрунту зайву вологу та солі.

Обробіть ґрунт яким-небудь фунгіцидом, наприклад, одновідсотковим розчином марганцівки. Також можна використовувати розчин таблетки «Ністатину» в склянці питної води. Ефективно діють і розкислювачі ґрунту, що зсувають pH у лужну сторону. З біопрепаратів найкраще діє на цвілевий грибок «Фітоспорин».

Як попередити появу цвілі

Перед посівом потрібно ретельно обробити розсадні ємності розчином оцту, спирту, соди чи хімічних препаратів. Ґрунт перед посівом потрібно знезаразити: пропарити, проморозити, пролити протигрибковим розчином або засобом, що знижує рівень кислотності. Насіння перед посівом також бажано протруїти одновідсотковим розчином марганцівки.

Посів не повинен бути занадто густим, щоб кожен сіянець міг отримати необхідну кількість сонячного світла. Після посіву поверхню бажано замульчувати вугільним порошком або деревним попелом, через 2 тижні – повторно. Ґрунт між сходами потрібно розпушувати.