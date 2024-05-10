Процедуру бажано проводити в ранкові години

Солодкі помідори – запорука смачного салату. І саме такі томати вважаються найвищої якості. Проте виростити такі плоди, виходить не завжди. Але існує диво-спосіб виправити цю ситуацію. Детальніше розповідає Ukr.Media.

У відро, майже повністю заповнене простою водою, потрібно покласти такі інгредієнти:

дріжджі (100 грамів);

цукровий пісок (4 ст. л.);

гліцин (4 таблетки).

Вміст ємності треба ретельно перемішати. Томати потрібно кілька разів обприскати отриманою рідиною. Робити це потрібно тоді, коли плоди ще зелені або тільки-тільки почали червоніти.

Процедуру бажано проводити в ранкові години. Якщо в цей період дощить, то обприскування треба перенести на пізніший термін.

Трьох процедур буде цілком достатньо. Така обробка серйозно підвищить шанси на підвищення цукристості томатів.