Як виростити солодкі помідори: диво-спосіб, який забезпечить чудовий смак
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Солодкі помідори – запорука смачного салату. І саме такі томати вважаються найвищої якості. Проте виростити такі плоди, виходить не завжди. Але існує диво-спосіб виправити цю ситуацію. Детальніше розповідає Ukr.Media.
У відро, майже повністю заповнене простою водою, потрібно покласти такі інгредієнти:
- дріжджі (100 грамів);
- цукровий пісок (4 ст. л.);
- гліцин (4 таблетки).
Вміст ємності треба ретельно перемішати. Томати потрібно кілька разів обприскати отриманою рідиною. Робити це потрібно тоді, коли плоди ще зелені або тільки-тільки почали червоніти.
Процедуру бажано проводити в ранкові години. Якщо в цей період дощить, то обприскування треба перенести на пізніший термін.
Трьох процедур буде цілком достатньо. Така обробка серйозно підвищить шанси на підвищення цукристості томатів.