Після висаджування добре підживлювати кабачки «зеленим добривом»

Кабачки добре ростуть і самостійно, але для кращого плодоношення можна підживити кущі перед цвітінням. Чим краще удобрити кабачки, читайте на ZAXID.NET.

Підживлення кабачків

Існує думка, що кабачки чудово плодоносять і без усяких підживлень, але якщо ви хочете отримати справді хороший урожай, підживлення необхідні, пише «Флористікс». Кабачки – «ненажерлива» культура, але при хорошому живленні вони здатні плодоносити довго і рясно.

Раніше люди садили насіння кабачків у компостні купи та отримували величезні врожаї, бо кабачок найбільше любить органіку.

Після висаджування добре підживлювати кабачки «зеленим добривом», що містить багато азоту та інших корисних речовин. Це безкоштовне підживлення, яке легко приготує будь-який городник.

Як приготувати зелене добриво

У пластикову бочку закладіть будь-яку траву, добре, якщо є листя кульбаби та лопуха, стебла кропиви, грицики або подорожник.

Складену в бочку зелень залийте водою, нещільно закрийте ємність кришкою і залиште для бродіння, щодня перемішуючи вміст бочки. Через 10 днів ви отримуєте натуральне добриво, здатне замінити перегній та компост.

На зелене добриво кабачки відгукуються дуже добре. Вносити трав'яний настій потрібно не рідше одного разу на 10-14 днів.

Попіл

Деревний попіл – ще одне безкоштовне добриво, яке позитивно впливає на врожайність кабачків. У ньому міститься безліч корисних макро- та мікроелементів. Попіл можна просто розсипати довкола кущів перед поливом.