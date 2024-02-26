Сійте насіння приблизно за 20-25 днів до передбачуваної пересадки в ґрунт

Якщо хочете отримати урожай кабачків швидше, ніж зазвичай, варто вдатися до розсадного методу. У відкритий ґрунт розсаду кабачків висаджують тоді, коли земля добре прогрілася, але при вирощуванні в теплиці перші плоди можна отримати вже у квітні. Розповідаємо детальніше, коли та як садити кабачки на розсаду у 2024 році.

Коли садити розсаду

Якщо ви хочете виростити кабачки на розсаду, сійте насіння приблизно за 20-25 днів до передбачуваної пересадки в ґрунт. Згідно з посівним календаре «Зеленої садиби», загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31, суто для кабачків – 13-19. Загалом сприятливі дні у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, для кабачків – 10-15.

Як садити кабачки на розсаду

Як пише УНІАН, для посіву кабачків на розсаду оберіть хмарний день або вечір. Перед посадкою насіння можна замочити в теплій воді на 3 години, якщо ви не купили готовий посівний матеріал в магазині.

Для субстрату змішайте торф і пісок в співвідношенні 2:1 і за бажанням додайте трохи перегною і золи. Посіяти насіння можна в окремі невеликі стаканчики або у великий ящик, на дні ємності мають бути отвори для дренажу.

Зробіть борозни глибиною 3 см і посадіть насіння на відстані приблизно 10 см один від одного. У стаканчики висадіть по 2 насінини, щоб пізніше залишити сильніший саджанець. Землю з насінням полийте теплою водою і поставте в тепле місце. Накрийте посіви поліетиленовою плівкою і не знімайте до появи перших листків (зазвичай це 3-5 днів після посадки). Надалі поливайте посіви кожні 4-5 днів теплою водою до пересадки.

Пересадіть кабачки на ділянку не пізніше, ніж через 25 днів після посіву. У кабачків дуже вразлива коренева система, і якщо перетримати розсаду, то коріння будуть занадто довгими і пошкодяться при пересадці.