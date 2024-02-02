Огірки дуже погано переносять пересадку, тому фахівці рекомендують використовувати окремі посудини

Огірки можна сіяти або на розсаду в теплицю, або одразу у відкритий ґрунт. Якщо висіяти насіння раніше, то вже готову розсаду можна отримати, щойно прийде справжня весна, і так отримати ранній урожай. Розповідаємо детальніше про те, коли сіяти огіркову розсаду у 2024 році та як саме.

Коли сіяти огірки на розсаду у 2024 році

Насіння огірків можна починати висівати навіть у січні (тепличні сорти) та закінчувати приблизно в квітні (сорти для відкритого ґрунту). Детальніше дату посіву можна розрахувати за спеціальною формулою, яку можна переглянути за посиланням.

Для того, щоб знати, в які дні якого місяця краще сіяти огірки на розсаду, потрібно орієнтуватися також на посівний календар. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 числа, для огірків – 4-8, 15-21, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31, суто для огірків – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, для огірків – 1, 2, 10-15, 25, 29-30.

Який ґрунт потрібен для розсади огірків

Огіркам потрібен пухкий, повітро- та вологопроникний ґрунт, уникайте субстратів з великою кількістю торфу. Ґрунт не повинен бути надмірно кислим. Можна скористатися спеціальними сумішами ґрунту, що продаються в магазинах, а можна змішати її своїми руками: торф, перегній і садовий ґрунт.

Власноруч приготовлену ґрунтосуміш необхідно знезаразити – просмажити в духовці або пролити міцним розчином марганцівки. Також варто внести добрива – 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг ґрунтової суміші. Готові магазинні ґрунти живильних добавок і стерилізації не потребують.

Як підготувати насіння до посадки

Щоб зрозуміти придатність насіння, потрібно опустити його в соляний розчин. Якщо насіннячко спливло, це означає, що воно не придатне для посадки. Потім промите в проточній воді придатне для посіву насіння тримають 30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, після чого промивають і пророщують у вологій тканині при температурі +25-30°C упродовж 2-3 діб, щоб з’явилися паростки не довше 3-4 мм.

Як сіяти огірки на розсаду

Огірки дуже погано переносять пересадку, тому фахівці рекомендують використовувати окремі посудини, у яку слід висівати по 1 пророслій або 2 непророслі насінини. Такий підхід дозволить не травмувати ніжні корінці розсади огірка.

Насіння опускаються в землю на невелику глибину, приблизно 3-5 см. Після посадки скляночки складають на піддон, поливають, накривають склом або плівкою й утримують при температурі +23-28°C до появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень. Перші сходи мають з’явитися через тиждень.

Особливості вирощування розсади огірків у теплиці

Спочатку треба приготувати компостні або гнойові «гарячі» грядки: свіжий гній або компост укладають шаром на високу грядку, поверх нього кладуть шар родючого знезараженого ґрунту заввишки щонайменше 25 см і рясно поливають. Потім на кожному квадратному метрі розташовують не більше 4 кущів, кидаючи по 2 насінини в одну ямку. Насіння перед посівом не пророщують, а лише обробляють у соляному розчині, а потім у міцному розчині марганцівки. Засіяну й политу грядку накривають плівкою, натягуючи її на вкопані металеві дуги. Слідкуйте за інтенсивністю сонця й температурою на вулиці, інакше під плівкою сходи згорять.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зелена садиба», «Сільське господарство та садівництво»